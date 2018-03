Porosenko: heteken belül megérkezik Ukrajnába az első amerikai fegyverszállítmány

Heteken belül meg kell érkeznie Ukrajnába az első védelmi célú fegyverszállítmánynak az Egyesült Államokból – közölte az ukrán elnök szerdán Kijevben tartott évindító sajtóértekezletén.

Petro Porosenko nem árult el részleteket az amerikai szállítmány tartalmáról, csupán annyit mondott, hogy orvlövészek elleni fegyverek is lesznek köztük, továbbá légvédelmi és elektronikus harci eszközök.

Donald Trump amerikai elnök a múlt év végén hagyta jóvá, hogy élet kioltására is alkalmas védelmi fegyvereket, köztük a világ egyik leghatékonyabb páncéltörőjének számító Javelin (gerely) típusú rakétarendszert szállítson az Egyesült Államok Ukrajnának.

Porosenko úgy vélekedett, hogy a NATO-hoz való közeledés szempontjából jobb lenne, ha a jövőben Ukrajnában polgári személy töltené be a védelmi miniszter tisztét.

A kelet-ukrajnai válsággal kapcsolatosan kifejezte meggyőződését, hogy kizárólag ENSZ-békefenntartók jelenlétével lehet véget vetni a vérontásnak a Donyec-medencében, s állítható vissza Ukrajna területi egysége és szuverenitása.

Belpolitikai kérdésekre válaszolva az államfő leszögezte, hogy jelenleg nem látja szükségét a parlament feloszlatásának. Kijelentette, hogy csak a jövő márciusban esedékes elnökválasztás kampányának kezdetén jelenti be, indul-e ismét az államfői tisztért. Azt azonban határozottan leszögezte, hogy a következő parlamenti választásokon nem kíván képviselőjelöltként indulni.

Porosenko kitérő válaszokat adott azokra a kérdésekre, amelyek arra vonatkoztak, hogy a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a jelenleg ellenzékben politizáló Julija Timosenko volt kormányfő, a Haza párt elnöke áll a népszerűségi lista élén, megelőzve őt. Kijelentette, hogy nem foglalkozik népszerűségi felmérésekkel, most a megkezdett reformok folytatásával, külpolitikával és az ország egyesítésével van elfoglalva. Hozzátette, hogy szerinte Ukrajnában most nincs egyetlen politikus sem, aki nagy fölényű társadalmi támogatást élvezne.

Ígéretet tett ugyanakkor arra, hogy megvédi az országot a felelőtlen, populista politikusoktól, akik szavai szerint “titkos szövetséget kötöttek reformellenes és revansista erőkkel”. “A nép boldogságáért küzdő hivatásos harcosok némelyikét korrupt szökevények finanszírozzák nagylelkűen, ráadásul az ukrán emberektől ellopott pénzekből” – fogalmazott, utalva az országból nemrég kitoloncolt Miheil Szaakasvili georgiai származású volt odesszai kormányzóra, akit a kijevi főügyészség azzal gyanúsít, hogy Oroszországból Viktor Janukovics leváltott elnök környezetétől kap anyagi támogatást kormányellenes ukrajnai tüntetéseihez. Szaakasvilit az elnök “boldogtalan embernek” nevezte, aki szerinte hatalmas lehetőségeket kapott Ukrajnában, de nem volt képes élni velük, ezért most “szenved”.

A fő riválisának számító Timosenkóval kapcsolatosan is tett Porosenko egy megjegyzést, emlékeztetve arra, hogy az ellenzéki politikusról nyilvánosságra került egy fotó, amelyen Oroszország németországi nagykövetével beszélget. “Azoknak az ellenzékieknek, akik nemzetközi konferenciák kulisszái mögött készítenek szelfit orosz nagykövetekkel, szeretném elmagyarázni, hogy a diplomáciai győzelmek nem konferenciatermekben, hanem tárgyalóasztalok mellett születnek” – fogalmazott az elnök.