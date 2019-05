Porosenko: Zelenszkij megsértette az ukrán alkotmányt a parlament feloszlatásával

Már első intézkedésével megsértette az alkotmányt Volodimir Zelenszkij, a két napja beiktatott ukrán államfő azzal, hogy feloszlatta a parlamentet – mondta szerdán Petro Porosenko volt ukrán elnök.

Szavai szerint természetes, hogy Ukrajna államfője arra vágyik, többsége legyen a törvényhozásban. “A verhova rada (parlament) azonban nem akkor oszlatható fel, amikor az elnök akarja, még akkor sem, ha szüksége van rá, hanem akkor, ha teljes körűen minden feltétel megvan, ami alapot biztosít az elnöknek egy ilyen lépés megtételéhez” – fejtegette Porosenko.

Emlékeztetett arra, hogy az alkotmány szerint a parlament feloszlatható, ha megszűnik a koalíció, de mandátumának lejárta előtti fél évben ez már nem tehető meg. “Mint látjuk, a csapat (Zelenszkijé) az alkotmány megsértésével kezdte tevékenységét” – szögezte le, hozzátéve, hogy ez szerinte mindenképpen aggodalomra ad okot.

Közölte, hogy ennek ellenére pártja elkezdi a felkészülést az előre hozott választásokra, hamarosan kongresszust tart, amelyen a résztvevők áttekintik és megújítják a választási pártlistát.

Porosenko bírálta Zelenszkijt amiatt is, hogy a parlament rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte – be is terjesztette ezzel kapcsolatos javaslatát – a választási rendszer megváltoztatására, amit egyébként a törvényhozás napirendre se tűzött.

“Az, ami ma a verhova radában történt, vagyis hogy stikában és erőltetett tempóban megpróbálták megváltoztatni a választási rendszert, méghozzá zárt pártlistásra… ez biztos, hogy nem minősíthető választási reformnak, és biztos, hogy nem ez az, amire Ukrajnának szüksége van” – jelentette ki.

Azt tanácsolta továbbá Zelenszkijnek, hogy oszlassa el mihamarabb azokat a “pletykákat”, amelyek szerint “kapitulálni” készül Oroszország előtt. Előző este egy tévéműsorban Andrij Bohdan, az elnöki adminisztráció új vezetője egy kérdésre válaszolva ugyanis nem zárta ki annak lehetőségét, hogy egy majdan a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktust érintő, Oroszországgal megkötendő megállapodásról előzetesen népszavazást írnak ki. Azt is mondta, hogy Ukrajna kénytelen lesz a kompromisszumra a béke érdekében.

Porosenko szerint meg kell őrizni az elmúlt öt évben kidogozott álláspontot, amely szerint Oroszország agresszor állam, amellyel szemben fenn kell tartani a nemzetközi szankciókat mindaddig, amíg ki nem vonja csapatait a megszállt ukrán területekről.

Porosenko az elnökválasztáson alulmaradt Zelenszkijjel szemben, de a továbbiakban is a politikai élet jelentős szereplője, az új államfő jövőbeni politikai ellenfele marad a Petro Porosenko Tömörülése párt vezetőjeként.