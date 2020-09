Potápi: hatvannégy kárpátaljai iskola fejlesztését támogatja a magyar kormány

Hatvannégy kárpátaljai magyar iskola felújítását, fejlesztését támogatja a magyar kormány – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára péntek reggel az M1 aktuális csatornán.

Potápi Árpád János elmondta, négy ütemben zajlik a fejlesztés 2017-től, és az első ütemben elvégzett munkák, amelyek elsősorban középiskolákat érintenek, most fejeződnek be. Két intézményt már átadtak, és hamarosan még kettőben befejeződnek a munkák.

A programra több mint 12 milliárd forintot fordít a kormány – tette hozzá.

Szólt arról is, hogy több mint húszezer diák tanul magyar iskolában Kárpátalján. A magyarajkú gyermekek száma ennél magasabb – fűzte hozzá.

Kitért arra is, hogy zajlik a kárpátaljai óvodafejlesztési program is, amelynek keretében új intézmények is épülnek.