Potápi: több mint 2,2 milliárd forintos támogatás a külhoni magyar közösségeknek

Több mint 2,2 milliárd forintos támogatásban részesülnek a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyar közösségek, valamint a nemzetpolitikai célokat megvalósító anyaországi tömörülések – jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.

Potápi Árpád János jelezte: a koronavírus-járvány miatt a tavaszi-nyári rendezvényeknek nem tudtak támogatást megítélni. Reményét fejezte ki, hogy az év második felében az akadályok elhárulnak, és a határok is megnyílnak.

A támogatási keretre 2019 decemberében kiírt négy pályázat eredményét ismertetve elmondta: másfél milliárd forinttal segítik a külhoni magyar oktatást és kultúrát, amiből egymilliárdot központi felhíváson, félmilliárdot négy regionális pályázaton keresztül osztanak ki.

A központi pályázatra 2244 kérelem érkezett, amiből 655 nyert el támogatást. A regionális felhívásokra 1504 pályázat érkezett, ebből 691 kap forrást.

Segítik a többi közt a munkácsi Szent Erzsébet ingyenkonyha és melegedő fenntartását, működését, a Várdaróc Magyar Kultúregyesület identitásmegőrző tevékenységét. Támogatást kap az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület eszközbeszerzésre, a magyar közösségi ház felújítása Gömörpéterfalván, hozzájárulnak a muravidéki Meseút című dokumentumfilm készítéséhez, a nagykaposi görögkatolikus templom felújításához, a szórvány- és zarándokközpont befejezéséhez, felavatásához Déván.

Támogatják továbbá a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium Alapítványának tehetségműhelyeit és a “Szülőföldön okosan” szakképzési programot Marosvásárhelyen – ismertette a részleteket Potápi Árpád János.

Az ifjúsági és cserkészközösségek tevékenységének támogatására több mint 87 millió forintot különítettek el; 181 kérelmezőből 115-en kapnak támogatást.

A forrásból részesül többek között az Észak-bácskai Magyar Cserkészegyesület és a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség. Támogatják tudománynépszerűsítő történelemi estek szervezését Komáromban Trianon 100. évfordulója alkalmából, valamint a székelyföldi értékmentést: kihalóban lévő népi mesterségek bemutatását, oktatását Csíkkarcfalván, illetve ifjúsági önkéntesek képzését Gyulafehérváron.

A diaszpórában élő magyarság szervezetei és az ott magyar nyelvű oktatást végző tömörülések számára 364 millió forint áll rendelkezésre; 449 kérelemből 261 kap támogatást.

Segítik többi között az Uruguayi Magyar Otthon működését, a vancouveri magyar újságot, az Oslói Magyar Tanoda fenntartását és működését, a Chacói Magyar Klub működését. Támogatásban részesül a New York-i magyar iskola, és jut a támogatásból a Bécsi Magyar Iskolaegyesület programjaira is.

A nemzetpolitikai államtitkár kitért arra is, hogy a 2015 óta meghirdetett testvértelepülési programok és együttműködések támogatására 250 millió forintos forrást biztosítanak; 373-an pályáztak, közülük 172-en kapnak támogatást.

A felhívásra magyarországi helyi (települési, megyei) önkormányzatok pályázhatnak egy vagy több külhoni településsel közös program megvalósítására. A programnak köszönhetően már több mint 1200 kapcsolat épült ki anyaországi és külhoni települések között – mondta Potápi Árpád János. Példaként említette új testvértelepülési kapcsolat kialakítását Dombóvár és Gyergyószentmiklós, valamint Ipolyszalka és Pusztaszemes között, illetve kárpátaljai fiatalok üdültetését Bicskén.

Összegzése szerint a nemzetpolitikai államtitkárság évente meghirdetett nyílt pályázati felhívásai az egyik legfontosabb támogatási formát jelentik a külhoni magyarság számára.

Az államtitkár a sajtótájékoztatón gratulált a horvátországi választásokon elért eredményhez a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK), illetve Jankovics Róbertnek, aki a magyarságot képviseli majd a horvát parlamentben.

Az elmúlt négy évben a HMDK-nak és Jankovics Róbertnek sok munkával jelentős eredményeket sikerült elérni. Egyre több olyan magyar embert tudtak megszólítani, aki az identitása egy részét már lehet, hogy elveszítette, mégis a magyar nemzethez tartozónak vallja magát – mutatott rá Potápi Árpád János.