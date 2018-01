Rákóczi Szövetség: az unió összes országában alá lehet írni az őshonos kisebbségvédelmi kezdeményezést

Az Európai Unióban nincs szabályozása az őshonos kisebbségeknek, az erre irányuló kezdeményezést az összes tagországban alá lehet írni – hívta fel a figyelmet Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség főtitkára szombaton az M1 aktuális csatornán.

Elmondta: a szövetség fontosnak tartja, hogy Magyarországon minél többen írják alá az őshonos kisebbségvédelmi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívét.

Csáky Csongor szerint az egymillió aláírás április 3-ig meglesz, az Európai Bizottságnak pedig az üggyel foglalkoznia kell. A szabályozásban az Európában élő több mint 50 millió őshonos kisebbségi, ezen belül a több mint 2 millió határon túli magyar garanciát kapna arra, hogy nyelvüket, kultúrájukat meg tudják őrizni.

Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) által indított „Minority SafePack” – teljes nevén Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe (Mentőcsomag a kisebbségek számára – Egymillió aláírás az európai sokszínűségért) – olyan kezdeményezés, amely annak érdekében gyűjt aláírásokat, hogy a nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségvédelem az Európai Unió (EU) jogrendszerének részévé váljon.