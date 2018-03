Rendkívül sajnálatos az ukrajnai kisebbségek nyelvhasználatát szabályozó törvény hatályon kívül helyezése

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy az ukrán alkotmánybíróság politikai alapú döntést hozva alkotmányellenesnek minősítette a nemzetiségi kisebbségek nyelvhasználati jogait szavatoló törvényt – jelentette ki csütörtökön az MTI-nek nyilatkozva Darcsi Karolina, a KMKSZ politikai-kommunikációs titkára.

Darcsi Karolina elmondta: “Provokatív lépés volt az alkotmánybíróság részéről a kisebbségbarát nyelvtörvény alkotmányellenessé nyilvánítása. A taláros testület döntése is azt jelzi, hogy Ukrajnában folytatódik a nemzetiségi kisebbségek jogainak szűkítése, és az állam teljesen el akarja lehetetleníteni a nemzetiségi közösségek helyzetét”. Hozzátette: “Az alkotmánybíróság a nacionalista erők kedvében járva politikai és nem jogi döntést hozott, amikor a nyelvtörvényt tartalmilag nem vizsgálva, formai okokra hivatkozva minősítette azt alkotmányellenesnek”.

A KMKSZ-tisztségviselő kifejtette, hogy az alkotmánybírósági határozat eredményeként jelenleg nincs olyan törvény, amely megfelelően szabályozná a kisebbségi nyelvhasználatot, ezért veszélybe kerültek a kétnyelvű utcanévtáblák, köztéri feliratok, a nemzetiségi nyelvek hivatalos használatának lehetősége. Reményét fejezte ki, hogy az Európai Unió és a nemzetközi jogvédő szervezetek is felemelik a hangjukat a kérdésben, hiszen Ukrajnának vannak olyan nemzetközi kötelezettségvállalásai, amelyekkel az alkotmánybírósági döntés összeegyeztethetetlen. “A KMKSZ eddig is megtett, és a jövőben is megtesz mindent a törvények adta lehetőségeken belül annak érdekében, hogy bővüljenek a kisebbségi nyelvhasználati jogok Ukrajnában” – hangsúlyozta Darcsi Karolina.

Az ukrán alkotmánybíróság szerdán hozott döntésével alkotmányellenesnek minősítette a nemzetiségi kisebbségek nyelvhasználati jogait kiszélesítő, 2012-ben életbe lépett törvényt. A testület indokolása szerint a jogszabály azért alkotmányellenes, mert a házszabály megsértésével fogadta el a parlament. Az alkotmánybíróság a törvény tartalmát nem vizsgálta.