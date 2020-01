Szakértő: Irán hatalmasat hibázott

Óriási hibát követett el Irán az Ukrán repülőgép lelövésével, amit jelentős mértékű kártérítési per követhet – mondta Csicsmann László Közel-Kelet-szakértő szombat reggel az M1 aktuális csatornán.

A szakértő szerint az iráni gazdaság rossz helyzetben van, tavaly a 9 százalékot is meghaladó visszaesést könyvelhettek el. Összességében elmondható, hogy Irán mind inkább szorult helyzetbe kerül – tette hozzá.

Igaz, az átlagemberek valószínűleg nem érzik a gazdasági visszaesést – folytatta -, hiszen éppen egy évvel korábban még, az olajiparnak köszönhetően növekedés volt, de a pluszbevétel az elit egy szűk rétegénél csapódott le.

A műsorban felidézték, a múlt héten Washington Irak területén célzottan likvidálta Kászim Szulejmáni tábornokot, az iráni Forradalmi Gárda Kudsz nevű különleges egységének parancsnokát és Abu Mahdi al-Muhandiszt, az iráni támogatású iraki milíciák ernyőszervezetének, a Népi Mozgósítási Erőknek (al-Hasd as-Saabi) a helyettes vezetőjét. Válaszul Irán szerdán 22 rakétát lőtt ki Irakban lévő amerikai bázisok ellen.

Csicsmann László felhívta a figyelmet, hogy a helyzet azért is új, mert az amerikai erők ezúttal egy hivatalos állami szereplőt likvidáltak, ami jogi kérdéseket vet fel. Ráadásul Kászim Szulejmáni tábornok sokat tett az Iszlám Állam elleni fellépésért, így a megölése a terrorszervezetnek is kedvezhetett – fűzte hozzá.