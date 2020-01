Szijjártó: a magyar kormány az Ukrajnával való jószomszédi kapcsolatok helyreállításában érdekelt

A magyar kormány az Ukrajnával való jószomszédi kapcsolatok helyreállításában érdekelt – hangsúlyozta szerdán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arra reagálva, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újévi köszöntőjében Ukrajna nemzeti közösségeinek anyanyelvén, a többi között magyarul is megszólalt.

A tárca MTI-hez eljuttatott tájékoztatása alapján a magyar miniszter arra az álláspontra helyezkedik, hogy a jószomszédi kapcsolatok helyreállítása Magyarországnak, Ukrajnának és a kárpátaljai magyar közösségnek is jó lenne. „Fontos és szép gesztusnak tartjuk, hogy az ukrán elnök magyarul is beszélt újévi köszöntőjében, egyben reméljük, hogy szavait mihamarabb tettek is követik, és az ukrán parlament úgy módosítja majd az oktatásról és a kisebbségi nyelvek használatáról szóló törvényeket, hogy azzal visszaadják a kárpátaljai magyaroktól korábban elvett jogokat” – hangsúlyozta a magyar tárcavezető. Szijjártó Péter aláhúzta, a magyar kormány készen áll a magas szintű párbeszédre, és a továbbiakban is készen áll megadni minden segítséget ahhoz, hogy Ukrajna minél gyorsabban fejlődhessen.