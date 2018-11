Szijjártó: az ENSZ migrációs csomagja veszélyezteti a magyar emberek biztonságát

A magyar kormány elutasítja az ENSZ globális migrációs csomagját, az elfogadási folyamatból kilépett, ezért a migrációs csomag nem kötelező Magyarországra nézve – tudatta az ENSZ illetékes vezetőivel levélben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárca államtitkára, Menczer Tamás pénteken azt közölte az MTI-vel, hogy az ENSZ-tagállamok állam- és kormányfőinek decemberi marokkói csúcstalálkozóján a tervek szerint elfogadják a globális migrációs csomagot.

A közelgő esemény miatt Szijjártó Péter levélben fordult a világszervezet illetékes vezetőihez, és megerősítette: a magyar kormány elutasítja a migrációs csomagot, az elfogadási folyamatból kilépett, ezért a csomagot nem tekinti Magyarországra nézve kötelezőnek.

Az ENSZ-közgyűlés elnökének, a Nemzetközi Migrációs Szervezet főtitkárának, az ENSZ migrációért felelős különleges képviselőjének, valamint a migrációs csomagért felelős mexikói és svájci ENSZ-nagykövetnek küldött levélben Szijjártó Péter kiemelte, hogy a migrációt nem megszervezni, hanem megállítani kell.

A segítséget kell odavinni, ahol a baj van, a rászorulóknak abban kell támogatást nyújtani, hogy a hazájukhoz minél közelebb maradhassanak, és minél előbb hazatérhessenek – mutatott rá.

Szijjártó Péter felhívta a figyelmet arra is, hogy Magyarország nem támogatja a kontinensek közötti lakosságcserét, mert ez párhuzamos társadalmak kialakulásához vezet és növeli a terrorveszélyt. A külügyminiszter azt is megerősítette, hogy a kilépéssel az ENSZ globális migrációs csomagjából “Magyarország semmilyen szinten nem tekinti magára nézve kötelezőnek annak alkalmazását”.

A globális migrációs csomag elfogadási folyamatából az Egyesült Államok és Magyarország mellett Ausztria is bejelentette a kilépését, valamint Csehország is azt fontolgatja, hogy nem írja alá a dokumentumot – emlékeztettek a közleményben.

A minisztérium utalt arra is, hogy a csomag tárgyalása alatt Szijjártó Péter végig hangsúlyozta: hamis az az állítás, miszerint a migráció alapvető emberi jog, a bevándorlás pedig pozitív és megállíthatatlan jelenség. Ezzel szemben a migráció veszélyes és rossz folyamat, amelyet meg kell állítani.

Magyarország már bebizonyította, hogy a migráció megállítható, “a magyar kormány számára mindig a magyar emberek biztonsága az első, Magyarország soha nem lesz bevándorlóország” – áll a közleményben.