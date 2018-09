Szijjártó: Három tényező veszélyezteti a nemzetközi biztonságot

Az új biztonsági kihívások miatt ma már a világ olyan részeit is veszélyek fenyegetik, amelyeket eddig biztonságosnak tekintettünk – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés ülésszakához kapcsolódóan rendezett Nelson Mandela béke-csúcstalálkozón.

A három legfontosabb kockázati tényező között említette a masszív és ellenőrizetlen migrációs folyamot, amely – mint mondta – a terrorszervezeteknek is lehetőséget biztosít, hogy aktivistáikat a világ más pontjaira eljuttassák. Ezért együttesen kell fellépni az illegális bevándorlás ellen. Meg kell szabadulni attól a megközelítéstől is, amely azt sugallná, hogy a migráció alapvető emberi jog –ismételte meg a magyar álláspontot Szijjártó Péter.

Kiemelten utalt a nemzeti kisebbségek, valamint a vallási kisebbségek elleni fenyegetésekre, és hangoztatta, hogy ezek megvédelmezésére és jogaik garantálására a nemzetközi szervezeteknek is kötelességük lépéseket tenni. A vallási és a nemzeti kisebbségeket a barátság forrásainak kell tekinteni, nem pedig a feszültségekének – szögezte le a magyar miniszter.

A Nelson Mandela volt dél-afrikai elnökről, apartheidellenes harcosról elnevezett béke-világtalálkozó megrendezéséről tavaly döntött az ENSZ Közgyűlése. A plenáris ülést Mandela születésének századik évfordulójához időzítették, a közgyűlés idei ülésszakának idejére. A találkozót António Guterres ENSZ-főtitkár nyitotta meg.

A békecsúcsra készített nyilatkozat szerint a résztvevők elkötelezettek egy igazságos, békés, virágzó, tisztességes, mindenkit bevonó jellegű világ építésében, és erőfeszítéseik középpontjába – Mandelához hasonlóan – az emberi méltóságot állítják. A résztvevők a békeerőfeszítések és az emberi jogok érvényesítését célzó törekvések segítésére meghirdették a Mandela-évtizedet, amely 2019-től 2028-ig tart, és üdvözölték a békeközvetítői tevékenység fokozására hozott intézkedéseket.

Felavatták Nelson Mandela szobrát is az ENSZ-székházban.

Szijjártó Péter számos kétoldalú találkozón is tárgyalt hétfőn. Találkozott Timothy C. Dolan amerikai bíborossal, akivel elsősorban a világban üldözött keresztények ügyéről tárgyaltak. Több vezető gyógyszergyár képviselőivel is megbeszélést folytatott, és ennek kapcsán rámutatott, hogy a nagy gyógyszergyárak évek óta jelentős érdeklődést tanúsítanak Magyarország iránt, márpedig a szektor hazánkban a kutatás-fejlesztés egyik élenjárója az autóipar mellett.