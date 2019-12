Szijjártó: Magyarország támogatja az ENSZ törekvését az őshonos és nemzeti kisebbségek nyelvi jogainak védelmére

Az ENSZ nagy hangsúlyt fektet az őshonos és nemzeti kisebbségek nyelvi jogainak a védelmére, és a világszervezetnek ezt a törekvését Magyarország határozottan támogatja, továbbá fellép a határon túli magyar nemzeti közösségek jogainak védelmében – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki kedden felszólalt az ENSZ-közgyűlésben az őslakos nyelvek nemzetközi évének lezárása alkalmából tartott magas szintű rendezvényen.

Szijjártó Péter az MTI-nek telefonon nyilatkozva felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország olyan ország, ahol a nemzetnek és magának az országnak a határai nem esnek egybe, és számunkra különösen fontos, hogy a nemzeti kisebbségek és az őshonos kisebbségek jogait az ENSZ is megvédje.

“Azok a magyarok, akik a határon túl élnek, nem odavándoroltak a lakóhelyükre, hanem mindig is ott éltek. A történelem egyik következménye, hogy ők most magyar emberekként más ország területén élnek. A jogaikat igenis meg kell védeni! Magyarország mindig is határozottan lépett fel, és a jövőben is határozottan fellép a határon túli magyar nemzeti közösségek jogainak megvédése érdekében” – mondta a tárcavezető.

Kifejtette, hogy a nemzeti közösségek és kisebbségek számára az identitásuk és kultúrájuk megőrzésének legfontosabb eszköze egyértelműen a nyelv, ezért különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a határon túli nemzeti közösségek magyar nyelv használathoz fűződő jogait senki ne sérthesse meg. A Kárpát-medencében, Közép-Európában van pozitív és negatív példa is e tekintetben. Mindenképpen ki kell emelni pozitív példaként Szerbiát, ahol a magyar nemzeti közösség a szomszédos országok közül a legtöbb jogot élvezheti, a vajdasági magyar közösséget bevonják az országos döntéshozatalba is, sőt a két ország közötti kapcsolatok erőforrásának tartják.

Szijjártó Péter negatív példaként hozta fel Ukrajnát, ahol az elmúlt időszakban szisztematikusan sértették meg a magyar nemzeti közösség jogait, azokat a jogokat, amelyek az anyanyelvi oktatáshoz és az anyanyelv használatához általában fűződtek. Leszögezte, hogy nemzetközi közösség nem tolerálhatja az ilyen típusú szisztematikus jogsértést, nem tűrhetjük el azt, hogy Ukrajna az elmúlt években több olyan törvényt is hozott, amely elveszi a magyarok korábban már létezett jogait, amelyek az anyanyelvi oktatáshoz és az anyanyelv általános használatához fűződtek.

“Azt várjuk el a jelenlegi ukrán vezetéstől, hogy tartsa tiszteletben Ukrajna nemzetközi vállalásait, a kárpátaljai magyarok anyanyelvhasználathoz és oktatáshoz fűződő jogait, teljesítse a Velencei Bizottság döntéseit, amelyek alapján egyértelmű, hogy mindaddig nem szabadna alkalmazni Ukrajnában az új kisebbségi nyelvtörvényt, amíg a kisebbségekre vonatkozó általános jogszabályt el nem fogadják” – szögezte le Szijjártó Péter.