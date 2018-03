Szíjjártó: senki sem mondta, hogy elfogadhatatlan, ami történt

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Thomas Gremingerrel, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) főtitkárával egyeztetett szerdán telefonon a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári székházát ért támadás ügyében.

A tárcavezető egy más témában tartott sajtótájékoztatón az MTI kérdésére elmondta: a szervezet főtitkárának megismételte Magyarország javaslatát, hogy ne csak Ukrajna keleti, hanem a nyugati részén, Kárpátalján is teremtsék meg az EBESZ speciális megfigyelő missziójának állandó jelenlétét. Az EBESZ feladata a konfliktusok megelőzése, márpedig drámai következményei lehetnek annak, ha a helyzet így marad Kárpátalján – hangsúlyozta.

Szijjártó Péter közölte: a főtitkár megerősítette, hogy nincs jogi akadálya a magyar javaslat megvalósításának, így a külügyminiszter szerint az “csak politikai szándék kérdése”.

Mint mondta, az EBESZ soros elnöki tisztét betöltő olasz külügyminiszterhez is fordult a javaslattal. Ez legitim kérés, hiszen Magyarország adja a kilencedik legnagyobb kontingenst az EBESZ ukrajnai missziójához, 27 magyar dolgozik ott – közölte.

A külügyminiszter kifogásolta, hogy a nemzetközi közösségben “csend van”, senki sem tett szolidaritási nyilatkozatot, senki sem mondta, hogy elfogadhatatlan, ami történt.

Úgy vélte, Ukrajnában súlyos a helyzet, a nacionalista eszmék drámai módon előretörtek, ami abból is látszik, hogy Kárpátalján folyamatos megfélemlítésben tartják a magyarokat. “Minden határon túlmegy” a keddi támadás, az, hogy mindez egy olyan országban történt, amely a NATO és az EU felé közeledne – fogalmazott.

Szijjártó Péter megjegyezte: a magyar kormány minden pénzügyi segítséget megad a KMKSZ-nek.

Keddre virradóra – térfigyelő kamerák időközben nyilvánosságra hozott felvételei szerint – egy kapucnit viselő ismeretlen a KMKSZ Ungvár központjában található székházának egyik ablakpárkányán robbanószerkezetet helyezett el, amely az illető távozása után nem sokkal működésbe lépett. A nagy erejű robbanás következtében jelentős részben kiégett a magyar szervezet irodájának három földszinti helyisége.

A gyújtogatást mások mellett a kormány és több más politikai szereplő – a Fidesz, az LMP, az MSZP, a Párbeszéd, a Jobbik -, továbbá Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter, Hennagyij Moszkal kárpátaljai kormányzó is elítélte.