Szili Katalin: A szórványban élő magyarság a nemzeti együttműködés szerves részét képezi

A szórványban élő magyarság a nemzeti együttműködés szerves részét képezi – hangsúlyozta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a temesvári Szórvány Alapítvány 25 éves évfordulója alkalmából tartott ünnepségen péntek délután Temesváron.

A kétnapos ünnepséget megnyitó jubileumi ülésen a miniszterelnöki megbízott úgy fogalmazott: a szórvány megerősítéséért dolgozó civil szervezetek, köztük a temesvári Szórvány Alapítvány rendkívül fontos szerepet játszik a nemzetiségek, valamint a többségben és kisebbségben élő közösségek közötti kapcsolat kialakításában és ápolásában. Szili Katalin beszédében kiemelte: a tömb magyarság és a szórvány érdekei azonosak, hiszen aki a szórványt erősíti, az a tömböt is óvja és egyben a nemzetet védi. Hangsúlyozta: erős nemzet nem létezik erős közösségek nélkül, hozzátéve: a szórványban élő magyarság a nemzeti együttműködés szerves részét képezi.

Szili Katalin beszédében tolmácsolta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár üdvözletét és támogatásáról biztosította az alapítványt. Hozzátette: a megmaradás érdekében a perifériális helyzetben lévő magyarság súlyponti támogatást kap az anyaországtól, így többek között az óvodafejlesztési program, a családtámogatás, a Rákóczi Szövetség által biztosított beiskolázási támogatás mind-mind a megmaradást szolgálják.

Kalmár Ferenc miniszteri biztos köszöntő beszédében megköszönte a Szórvány Alapítvány eddigi működését és munkáját, felhívva a figyelmet arra, hogy az alapítvány nagyon fontos feladatot lát el, hiszen a legnehezebb terület a szórványmagyarság szülőföldjén való megtartása. Hozzátette: az alapítványnak nagy feladata van olyan értelemben is, hogy a vegyes házasságokban élő gyerekeket a magyar iskolák felé irányítsa, biztosítva ezzel, hogy a jövőben is éljenek magyarul beszélő emberek Temes megyében és a Bánságban. Kiemelte: a szórványmagyar közösségek a nemzet bástyái, ha a bástyák gyengülnek, előbb-utóbb a vár is, ezért van óriási jelentősége az alapítvány működésének.