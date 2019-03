Szili Katalin: napjainkban különösen fontos a nemzeti elkötelezettség

Napjainkban különösen fontos a nemzeti elkötelezettség – hangsúlyozta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott az MTI-nek Washingtonban, a magyar nagykövetségen szombat este tartott ünnepi megemlékezés után.

Szili Katalin felidézte az 1848-as forradalom és szabadságharc 12 pontját. Úgy fogalmazott: “E követelések közül ma is nagyon fontos, hogy legyen béke, szabadság és egyetértés”. Kiemelte: “2010 után sikerült megteremtenünk a békét magyar és magyar között”. A szabadsághoz pedig hozzátartozik az állampolgársághoz társuló szavazati jog is, és ezzel az idén az európai választásokon az amerikai magyarság is élhet – tette hozzá.

A miniszterelnöki biztos kifejtette: “Európa ma azzal küzd, vajon képes lesz-e megőrizni keresztény jellegét a jövőnek, vagy az illegális bevándorlás nyomán felhígulnak társadalmai”. Hozzáfűzte: a kontinensen még mindig vannak olyan közösségek, amelyek európai egyesült államokban gondolkodnak ahelyett, hogy a nemzetek Európáját építenék, ahol mindenki megőrizheti saját identitását, szuverenitását. A szuverenitás megőrzését Szili Katalin napjaink egyik legfontosabb kérdésének nevezte Európában. “Mi azt szeretnénk, ha a Kárpát-medencében a jövőben is beszélnének magyarul, és a jövőben is tudnák, mi az a kokárda” – mondta.

A politikus szerint “a mai világban különösen fontos a nemzeti elkötelezettség”. Az MTI-nek kifejtette: az értékválsággal küszködő mai világban – amikor van európai ország, ahol az édesanyát és az édesapát egyes számú és kettes számú szülőnek nevezik -, csakis az identitásában szilárd és értékválasztásában elkötelezett ember tud megélni. A mai világban elvesznek az értékek, a hazugságoknak gyakran ugyanolyan értékük van, mint az igazságoknak – fogalmazott.

Szili Katalin a nagykövetség mintegy másfélórás ünnepségén elmondott beszédében is részletesen szólt Európáról, és arról, hogy a magyar mindig szabadságot és függetlenséget szerető nemzet volt. “Bizonyíték erre 1848, 1956 és 1989” – mondta. “Vannak pillanatok, amikor a birodalmakkal szembe kell szállni” – hangoztatta a több mint háromszáz ünneplő előtt.

A beszédben kitért arra, hogy az anyaország büszke a diaszpórában, így az Egyesült Államokban lévő magyarságra. “Az a fontos, hogy együtt dobbanjon a szívünk” – mondta.

A washingtoni ünnepségen felolvasták Orbán Viktor kormányfő üdvözlő levelét, amelyben a magyar szabadság napján köszöntötte az amerikai magyarságot is. A helyi cserkészek verses-zenés összeállítást mutattak be, és műsort adott Sinha Róbert gitárművész és Tandi Flóra énekes. Szili Katalin és Szabó László magyar nagykövet kitüntetést nyújtott át önfeláldozó munkájáért Bodor Péter mérnöknek, aki református tiszteletesként a floridai magyar közösség lelki gondozója. Az ünnepség előtti napon a politikus részt vett a Magyar Diaszpóra Tanács washingtoni tagjainak ülésén, valamint a magyar állampolgársági eskütételen is, vasárnap pedig már a Miamiban élő magyar közösséggel együtt emlékezik az 1948-as forradalomra és szabadságharcra.