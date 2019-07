Sztáray Péter: a kárpátaljai magyarság egyfajta túszszerepben van már évek óta

A 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) harmadik napján, július 25-én megvitatták Ukrajna helyzetét a nagyvilágban, az országban nemrég történt viharos kampányidőszakot és a választásokat.

A beszélgetésen részt vett Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő és Sztáray Péter biztonságpolitikáért felelős államtitkár. A panelbeszélgetés moderátorának szerepét K. Debreceni Mihály, az MTVA tudósítója vállalta.

Brenzovics László kiemelte, hogy a július 21-ei előrehozott parlamenti választások kampányidőszaka során az ukrán fél több ízben törvénytelen módon próbálta megfélemlíteni a magyar oldalt. Szólt a magyar választókörzet hiányáról, a magyar képviselőknél végzett házkutatásokról, a klónjelöltek indításáról, valamint a KMKSZ lapja ellen indított eljárásról.

A KMKSZ elnöke szerint utoljára 2012-ben volt hasonló jogsértő kampányidőszak az országban.

Brenzovics László kiemelte, hogy a parlamentbe bejutott politikai párt jelöltjei között nincsenek sem magyar, sem román, sem szlovák vagy más nemzeti kisebbségek jelöltjei, csak a krími tatárok közül jutottak be az új parlamentbe.

Bocskor Andrea szerint az ukrán választások nem keltették fel az európai elit figyelmét, az Európai Unió a saját problémáival volt elfoglalva az elmúlt hetekben. A képviselő szerint pár héttel korábban, az elnökválasztás folyamán még kiemelt téma volt Ukrajna. A képviselő kihangsúlyozta, hogy az EP jelentése szerint a legutóbbi ukrajnai választások során minden rendben zajlott. Sőt az ukrán fél még dicséretet is kapott, mivel ilyen rövid időn belül megszervezte a választásokat. A képviselő ezért levélben fordult az EU illetékes intézményéhez, melyben felsorolta a Kárpátalján történt atrocitásokat, és arra kérte az EU vezetőit, hogy ezeket is vegyék figyelembe, mikor legközelebb Ukrajnával ülnek tárgyalóasztalhoz. Hozzátette, hogy az EBESZ-megfigyelők jelentésükben már nem ilyen rózsás helyzetet vázoltak fel. Az említett jelentésben kiemelték a 73. körzet klónjelöltjét, illetve a magyar választókörzet hiányát, valamint az ukrán külügyminisztérium sivalkodását (melyben azt kritizálta Kijev, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Beregszászban járt pár nappal a választások előtt). Továbbá, pozitívumként nevezték meg, hogy a KMKSZ kampánya kétnyelvű volt.

Sztáray Péter a választásokat két szóban foglalta össze: „Lesújtó, kiábrándító.” Az államtitkár szerint is „agresszív kisebbségellenes lépés volt a körzetek átrajzolása, a folyamatos megfélemlítés, illetve az anyaországi képviselők bejutásának korlátozása.” Mint mondta: ezek mind példa nélküli lépések Kijev részéről. Nincs még egy olyan európai ország, ahova ne engednék be más országok politikusait.

Ukrajna NATO-tagsága is szóba került a panelbeszélgetésen. Sztáray szerint a NATO-val kapcsolatban nincs semmi változás, a magas szintű üléseket még mindig blokkolja a magyar kormány, de szakmai, technikai ügyekben továbbra is tud ülésezni a katonai szövetség. Az államtitkár hozzátette: „a kárpátaljai magyarság egyfajta túszszerepben van már évek óta, a többségi társadalom eszközként használja a magyar kisebbséget.”

Brenzovics László kiemelte: „Sokatmondó, hogy a magyarok problémáival mindig az ukrán külügyminisztérium, s nem a belügyminisztérium foglalkozik. Pedig mi még mindig ukrán állampolgárok vagyunk” – fogalmazott a politikus. Hozzátette: „csak reménykedünk, hogy az újonnan felálló ukrán kormány változásokat hoz majd.”

Arra a kérdésre, hogy miért akarják az önkormányzati választásokat előrehozni az ukránok, a KMKSZ elnöke azt válaszolta, hogy ez is csupán egy taktikai lépés. Ez egyébként beletartozik Zelenszkij politikai játékába: „Az államfő lényeges kérdésekben (gazdaság, társadalom, orosz kérdés) nem nyilatkozik vagy kétértelmű választ ad.” Brenzovics László szerint így tudja megtartani a magas támogatottságát. Elmondta azt is, hogy „senki nem tudja például, hogy ki az a több mint kétszáz képviselő, aki most bekerült a kijevi törvényhozásba Zelenszkij pártjából. Egyszerűen nincs politikai múltjuk. Csak egy képet mutatnak a népnek, s majd meglátjuk, hogy ez hogyan fog ütközni a valósággal. (…) Ezért akarják siettetni az önkormányzati választások kiírását.”

Mire számíthatunk a jövőben Ukrajnában? – erre a kérdésre válaszolva Bocskor Andrea azt mondta: „Én azt várnám, hogy visszatérjen a normalitás.” Sztáray szerint „van egy halvány remény, hiszen mégsem Porosenko lett az elnök. A magyar kormány most ki fog várni. S ha lesz pozitív elmozdulás, lesz változás Budapesten is.” Brenzovics pedig úgy fogalmazott: még az új parlamentben is van egy agresszív kisebbség (Porosenko, Timosenko), amely nem segíti a békefolyamat elindulását Ukrajnában. Hozzátette: reménykedjünk, de sajnos van egy geopolitikai törésvonal, egy szembenállás Ukrajnában, ennek minden alá fog rendelődni, de véleménye szerint nyitottnak kell lenni, hogy a közös dolgainkat rendezni tudjuk.

Tóth Tünde

Kárpátalja.ma