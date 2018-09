Theresa May: ha az EU-nak van más Brexit-javaslata, terjessze elő

A brit miniszterelnök szerint ha az Európai Uniónak aggályai vannak a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről London által előterjesztett javaslatcsomaggal kapcsolatban, vagy van ellenjavaslata, akkor a brit kormány szeretné, ha az EU illetékesei előállnának ezekkel.

Theresa May vasárnap, a kormányzó brit Konzervatív Párt Birminghamben kezdődő éves kongresszusának első napján a BBC televíziónak nyilatkozva kijelentette: a brit javaslatcsomag – amelyet a kabinet még a nyáron, a brit miniszterelnökök vidéki rezidenciáján, Chequersben dolgozott ki – minden ellenvéleménnyel szemben “nem múlt ki”.

A Salzburgban tartott múlt heti informális EU-csúcson Donald Tusk, az uniós állam- és kormányfők alkotta Európai Tanács elnöke működésképtelennek nevezte a chequersi javaslatcsomag egyes kritikus fontosságú, mindenekelőtt a kereskedelmi szabályozásról szóló elemeit.

Theresa May azonban a vasárnapi BBC-interjúban kijelentette: jelenleg a chequersi dokumentum az egyetlen olyan javaslatcsomag az asztalon, amely egyrészt teljesíti a brit EU-tagságról 2016-ban rendezett – a kilépésre voksolók szűk, 51,9 százalékos többségének győzelmével végződött – népszavazás döntését, másrészt alkalmas az Észak-Írország és Írország közötti fizikai határellenőrzés visszaállításának elkerülésére.

A salzburgi EU-csúcson megfogalmazott aggályokra reagálva a brit kormányfő kijelentette: London szeretné látni részletesen kidolgozva, hogy az EU-nak pontosan mi is a kifogása a chequersi csomaggal szemben, vagy ha van ellenjavaslata, akkor “halljuk végre, hogy az mit tartalmaz”.

Donald Tusk a salzburgi EU-csúcs záró sajtóértekezletén azzal az érvvel utasította el a brit javaslatokat, hogy azok érvényesítése aláásná az Európai Unió egységes belső piacát.

Theresa May már a csúcs másnapján, Downing Street-i hivatalából közvetített televíziós nyilatkozatában is kijelentette: az Európai Tanács elnöke nem adott részletes magyarázatot arra, hogy ez miért lenne így, és nem is tett ellenjavaslatot, “így most patthelyzetbe kerültünk”.

Magas rangú brit kormánytisztviselők részéről korábban még nem hangzott el nyilvánosan, hogy a Brexit-tárgyalások holtpontra jutottak.

Theresa May a vasárnapi BBC-interjúban megismételte: London nem tudja pontosan, hogy az EU-nak “mi a problémája” a chequersi javaslatcsomaggal, “hacsak nem az, hogy az indítvány merész és nagyratörő”.

Hozzátette: a brit kormány Donald Tuskkal ellentétben nem hiszi, hogy a chequersi csomag lerombolná az EU egységes belső piacát, de “amíg nem tudjuk pontosan, hogy mi a gondjuk, nem tudunk előrelépni”.

May kijelentette: a brit kormány jelenleg nem tudja megítélni, hogy az EU-val folyó Brexit-tárgyalások milyen eredményre vezetnek, és ezért előkészületeket tesz arra az eshetőségre is, hogy nem születik megállapodás az unióval a jövőbeni kapcsolatrendszerről.

A miniszterelnök szerint az EU jelenleg érvényes javaslata azért elfogadhatatlan, mert csak egy alapszintű szabadkereskedelmi megállapodást ajánl Nagy-Britanniának, úgy, hogy közben Észak-Írország – amely nem Nagy-Britannia része, de vele együtt alkotja az Egyesült Királyságot – bennmaradna az EU vámuniójában, annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az ír-északír határellenőrzés visszaállítása. May szerint ezzel Észak-Írország gyakorlatilag leválna az Egyesült Királyságról, és az országon belül alakulna ki vámhatár.

A chequersi javaslatcsomag szerint az Egyesült Királyság egésze és az EU közös szabadkereskedelmi térséget és közös szabálykönyvet alakítana ki a fizikai áruk forgalmának szabályozására, de a munkaerő és a szolgáltatások további szabad áramlására ez nem terjedne ki. Erre mondta Tusk a salzburgi csúcs után, hogy az EU véleménye szerint a brit javaslat kikezdené az egységes belső piac integritását.

A brit kormány javaslatcsomagja mindazonáltal így is jóval szorosabb kapcsolattartást indítványoz elő az EU-val, mint amilyent a keményvonalas tory Brexit-tábor látni szeretett volna, és Boris Johnson, e konzervatív frakciócsoport frontembere ezért is mondott le külügyminiszteri tisztségéről.

Johnson azóta is folyamatosan kampányol a chequersi javaslatcsomag ellen; a The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lapnak nyilatkozva például “elmebetegnek” minősítette saját egykori kormánya indítványait.