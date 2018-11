Ukrajna képtelen lesz kezelni a migrációs nyomást

Nógrádi György szerint az állam biztonságpolitikai kockázatot jelent, hiszen jól láthatóan képtelen megoldani a belső problémáit. A biztonságpolitikai szakértő szerint az ukrán határok védtelenek a nyugat felé tartó bevándorlókkal szemben.

Egyre több menekült indul Ukrajna felé, mintegy tranzitországnak használva az Európai Unió felé. A trend az unió keleti határait, valamint Románia, Magyarország, Szlovákia és Lengyelország Ukrajnával való kapcsolatát is érinteni fogja a közeljövőben.

Védtelenek az államhatárok

„Sem ezzel, sem pedig egyéb problémákkal nem fog tudni megbirkózni az ország. 1991 óta bármilyen vezetése volt – bal vagy jobboldali –, csalt, lopott, hazudott és korrupt volt” – felelt Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az M1 Ma este című műsorában arra a kérdésre, hogy képesnek tartja-e Ukrajnát a fokozódó migrációs helyzet kezelésére.

Az ukrán államhatárok lényegében védtelenek. Azt állítják, hogy csak a Donyec-medence felé, de valójában az összes határszakaszon. Ukrajna rengeteg harmadik világbeli országgal állapodott meg a vízummentességről, tehát Ázsiából, Afrikából vagy a Közel-Keletről is sok ember jogszerűen lép be az állam területére, majd próbál továbbmenni nyugat felé. Mivel elképesztő a szegénység, így a lakosságból is sokan nyújthatnak segítséget a migránsoknak – fogalmazott.

Nógrádi György elmondta: Ukrajna Románia, Magyarország, Szlovákia és Lengyelország révén négy Európai Uniós országgal is határos. Ezeket a határokat eddig nem kellett védenie az uniónak, most viszont évről-évre 30 százalékkal több migráns lép be Ukrajnába.

Csak az egy százalékuk maradna ott, és ugyanennyit utasítanak ki, így valós veszély, hogy egyre több bevándorló akar bejutni az unió területére. Ezzel a problémával Ukrajna nem tud megbirkózni, így az uniónak a következő hónapokban a keleti határait is védenie kell – tette hozzá.

Hiányoznak a hosszú távú célok

Arra a felvetésre, hogy az ukrán hadsereg – állításuk szerint – tízszerese a magyarénak, elmondta: „Ez csak papíron igaz. Magyarország viszont a NATO tagja, ellentétben Ukrajnával. Ráadásul Magyarország ismerte el először Ukrajnát, és azóta is mindent megtettünk az ország euro-atlanti integrációjáért. Amint Kijev magyarellenes döntéseket hozott, a magyar kormány ezt az együttműködést azonnal felfüggesztette”.

Biztonságpolitikai kockázat

Ukrajna abból a szempontból biztonságpolitikai kockázat, hogy lényegében lehetetlen megmondani az ország jövőjét. Nem valószínű, hogy háború lesz az országban, hiszen a Krím-félsziget kérdése eldőlt – közölte.

A Donyec-medencével kapcsolatos problémákat viszont meg kellene oldaniuk, de ennek egyelőre semmi jele. A minszki megállapodást az aláíró négy félből lényegében senki sem hajtja végre. A legfontosabb azonban, hogy tisztázni kellene Ukrajna valós, hosszú távú céljait és a stratégiai érdekeit, amelyek jelenleg nincsenek meghatározva – figyelmeztetett Nógrádi György.

Porosenko államfő népszerűsége hat százalékon áll. A következő államfőnek mindent tiszta lappal kellene kezdenie – fűzte hozzá.