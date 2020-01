Ukrajna-szakértő: jelentős hatást keltett az ukrán elnök újévi beszéde

Jelentős hatást keltett Volodimir Zelenszkij ukrán államfő első újévi beszéde, amelybe magyar és orosz szavakat is beleszőtt, és a nép egységéről beszélt – mondta Fedinec Csilla Ukrajna-szakértő szombaton az M1 aktuális csatornán.Ismertetése szerint Volodimir Zelenszkij arra emlékeztetett, hogy elődei újévi beszédeikben a GDP növekedését hangsúlyozták, ezzel szemben ő arról akar beszélni, hogy az országban élő összes polgár tagja Ukrajnának, a népnek, amely Ukrajnát alkotja.

Nem csak az elnök beszéde, hanem öltözete is újító volt, mivel a hagyományokkal szakítva szürke garbót viselt zakójához – jegyezte meg.

Emlékeztetett: a Zelenszkijt megelőző időszakban a kormány álláspontja az volt, hogy ki kell emelni a megkülönböztető jegyeket, harcolni kell, nemcsak a fronton, hanem a hétköznapokban is. Ezzel szemben az új elnök egy olyan egységről beszélt, amelyben az embereknek nem kell egyformáknak lenniük, és nem kell, hogy egyformán gondolkodjanak. Ennek kapcsán beleszőtte beszédébe egy beregszászi, anyanyelvét védő ember példáját is.

A szakértő szerint az elmúlt harminc év legsikertelenebb ukrán kezdeményezése egy egységes nemzeti öntudat kovácsolására irányult, amit most először nem az ellentétek mentén, hanem a különbözőségekben megnyilvánuló egységből terveznek kialakítani.