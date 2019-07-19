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„Заява Товарства угорської культури Закарпаття (ТУКЗ-КМКС)”

Szerkesztő: Pallagi Marianna Nézőpont 2019.07.19. 0 13 megtekintés

Товарство угорської культури Закарпаття (ТУКЗ-КМКС) з обуренням дізналося про те, що вранці 19 липня невідомі розповсюдили фальшиві листівки, в тексті яких стверджується, що кандидата ТУКЗ-КМКС на парламентських виборах підтримує колишній глава держави Петро Порошенко. Поява листівок – провокація, метою якої є введення в оману угорської громади Закарпаття. Звертаємося до правоохоронних органів із закликом зробити все можливе для якнайшвидшого затримання злочинців.

Ми бачимо, що в країні стараються вживати всіх заходів проти угорської громади, і все це для того, аби члени нашого Товариства не були присутніми у Верховній Раді. Товариство вважає обурливим і глибоко засуджує штучне нагнітання антиугорської атмосфери, що останніми тижнями призвело до того, що угорська національна меншина Закарпаття відчуває себе заляканою та в екзистенціальній небезпеці на рідній землі.

Дуже прикро, що наші політичні опоненти хочуть зібрати голоси на парламентські вибори за рахунок розпалювання ворожнечі між українцями та угорцями, а правоохоронні органи також допомагають їм у цьому.

Для нас головне – Закарпаття! Давайте, покажемо, що ми є!

Forrás: kmksz.com.ua

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