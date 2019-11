A magyar mint idegen nyelv és ukrán mint idegen nyelv tanfolyamok sikere Kárpátalján

„Egy nyelv elindít az élet folyosóján, két nyelv kinyit minden ajtót az emberi életutak során.”

A sikeres záróvizsgákat követően, ünnepélyes tanúsítványátadókra került sor 2019. november 7-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán a délutáni órákban.

Két órától az intézmény Átriumában 1732-en kaptak a magyar mint idegen nyelv képzés elvégzéséről szóló tanúsítványt, majd három órától az Esztergom teremben 400-an kaptak – az idei év különlegességeként – ukrán mint idegen nyelv képzés elvégzéséről szóló tanúsítványt, gyerekek és felnőttek egyaránt.

Váradi Natália, programfelelős, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központjának vezetője köszöntötte a jelenlévőket és összefoglalta a tanfolyamok eredményeit. Kárpátalja tíz járásában (Beregszászi, Huszti, Nagyszőlősi, Técsői, Szolyvai, Ilosvai, Munkácsi, Ungvári, Rahói, Perecsenyi) valósult meg a 120+40 órás magyar mint idegen nyelv képzés összesen 37 településen, 49 helyszínen, 77 oktatóval. Kárpátalján kívül Kijevben és Ivano-Frankivszkban is indultak magyar mint idegen nyelv csoportok – közölte Váradi Natália. Az ukrán mint idegen nyelv képzés kilenc településen (Szalóka, Batár, Beregszász, Tiszabökény, Beregrákos, Izsnyéte, Dercen, Nagypalád, Déda) csoportonként ugyancsak 160 órában, 29 csoportban, 17 szakképzett tanár bevonásával valósult meg.

Váradi Natália köszönetet mondott a magyar kormánynak, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek a támogatásért, valamint a közbenjárásért dr. Grezsa István miniszteri biztos úrnak, aki az ezt követő beszédében biztosította a jelenlevőket, mindkét helyszínen, hogy Magyarország kormánya továbbra is kész támogatni a nyelvtanfolyamokat. Mert vallja, hogy „A nyelv hidat kell, hogy képezzen nemcsak népek, hanem országok között is, és ezért is indultak el ezek a tanfolyamok öt évvel ezelőtt”.

Beke Mihály András, Magyarország Beregszászi Konzulátusának első beosztott konzulja Federico Fellinit idézve, beszédében azt hangsúlyozta, hogy „Minden új nyelv új világlátással ajándékoz meg”.

Az okleveleket Grezsa István kormánybiztos és Beke Mihály András konzul úr adták át, és mondtak köszönetet azoknak a tanároknak, akik a képzést lebonyolították.

A magas számú érdeklődés bizonyítja, hogy a nyelvtanfolyamok hasznosak és sikeresek voltak.

