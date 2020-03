A Péterfalvi Református Líceumban gördülékeny a távoktatás

A Péterfalvi Református Líceum tantestületét is nehéz, ismeretlen helyzetbe kényszerítette a karantén. A tanárok megpróbálnak minden tőlük telhetőt megtenni, hogy a diákok számára biztosítsák a megfelelő feltételeket a tanuláshoz. Ennek érdekében folyamatosan konzultálnak egymással. Így a kezdetleges problémák ellenére működőképes a távoktatás.

Többnyire mindenki a Google Classroom webszolgáltatást használja a tananyag továbbításához és számonkéréséhez. Itt tantárgyakra bontva megtalálhatóak a tanárok által elkészített jegyzetek, prezentációk és az ahhoz kapcsolódó házi feladatok, tesztek is. Ezeket az eddigi órarend szerinti tanórával egy időben juttatják el a diákokhoz. A pedagógusok a végzősökre még több figyelmet fordítanak: küldenek nekik interneten található érettségi felkészítő videókat. Igyekeznek több online platformon is elérhetőek lenni, hogy a tanulók könnyen feltehessék kérdéseiket, ha esetleges problémába ütköznének. Ahhoz, hogy reálisabb értékelést tudjanak felmutatni, gyakran kérnek tőlük kézzel írott jegyzetet, amiben az aktuális témával kapcsolatosan fejthetik ki véleményüket és észrevételeiket. A tanárok szerint ez sajnos mégsem ugyanaz, mint, amikor a diákok folyamatos ellenőrzés alatt vannak, viszont tapasztalják az online oktatás előnyeit is, és néhány ilyen lehetőséget a karantén után is szívesen alkalmaznának majd.

A tanulók részéről mindenki rendelkezik okostelefonnal, így a tantárgyak zöménél nem ütköznek ilyen szempontból akadályba. A számítógép hiánya csak az informatikai feladatok elvégzésénél jelent nagyobb gondot.

A pedagógusok elmondása alapján mindenki átérzi a helyzet komolyságát és lelkiismeretesen elvégzi a rá kiszabott teendőket. A diákok jegyzetelnek és időben küldik vissza a házi feladataikat. Kiemelték, hogy a szülők is együttműködnek, ami a diákok otthon tartózkodása révén elengedhetetlen.

A vezetőség, ahogy minden eddigi nehézséget, úgy ezt a helyzetet is Isten kezébe teszi és a következő igével buzdít mindenkit: „…kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret. Nézzünk a hit elkezdőjére és befejezőjére, Jézusra.” Zsidók 12:1b-2a

Seres Johanna

Kárpátalja.ma