A Rákóczi-főiskola oktatói a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen

A magyar tudomány napjával egybekötve immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Partium-konferencia november 9-én, melynek helyszínéül idén is a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem szolgált. A nemzetközi interdiszciplináris konferencián a romániai intézmények mellett számos magyarországi egyetem, és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) képviselői tartottak előadást.

A konferencián a beregszászi intézményt Mádi Gabriella (Magyar Tanszéki Csoport), Dancs György (Történelem és Társadalomtudományi Tanszék) és Gazdag Vilmos (Magyar Tanszéki Csoport) főiskolai oktatók képviselték.

Mádi Gabriella előadásában egy kárpátaljai magyar regény anyaga alapján mutatta be a nyelvi sokszínűség irodalmi reprezentációjának lehetőségeit. Dancs György arról számolt be előadásában, hogy miként is próbáltak védekezni az 1831. évi kolerajárvány terjedése ellen. Gazdag Vilmos a nyelvi szétfejlődés jelenségét a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban meghonosodott szláv kölcsönszavak egy sajátos csoportja alapján mutatta be.

