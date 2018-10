A szükséges még nem elegendő – kollégiumátadó Munkácson

A Szent István Líceum újonnan épült kollégiumát adta át Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Munkácson október 25-én.

Beszédében Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke köszönetét fejezte ki a magyar államnak a nagylelkű támogatásért, majd felszentelte a Szent Imre nevét viselő kollégiumot.

„Előbb csináld azt, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges és máris azt fogod csinálni, ami lehetetlen!” – kezdte beszédét Assisi Szent Ferenc gondolatával Potápi Árpád János.

–Amikor a kárpátaljai magyarság legalapvetőbb jogait kérdőjelezik meg, nem a hallgatásnak, hanem a szólásnak van ideje – mondta az államtitkár. – Elvárjuk az ukrán államtól az itt élő magyar közösség tiszteletben tartását, s hogy garantálják az anyanyelven való oktatás lehetőségét a bölcsődétől a felsőoktatásig. Elvárjuk az ukrán hatóságoktól az itt élő magyarság biztonságának teljes garantálását. Amikor a magyar oktatási intézményeket a rombolás fenyegeti, akkor van itt az építés ideje. A magyar kormány kiemelten támogatja mindazoknak a beruházásoknak a megvalósítását, melyekkel a kárpátaljai magyar oktatási hálózat megmaradni, épülni és erősödni tud. Nem csupán a szükséges feltételeket biztosítjuk, hanem a legkorszerűbb eszközökkel, a rendelkezésünkre álló legmodernebb felszerelésekkel segítjük azt, hogy a magyar iskola Kárpátalján továbbra is egyet jelentsen a minőségi oktatással. (…) Az átadott kollégium nemcsak egy épület, hanem egy kis magyar sziget, ahol a jövő nemzedék a legjobb körülmények között, az anyanyelv biztonságos környezetében, keresztény szellemiségben tanulhat és nevelkedhet. Minden magyar szigetet meg fogunk tartani – fogalmazott Potápi Árpád János. – A kárpátaljai magyarság tudhatja nincs egyedül, számíthat Magyarország, az egész magyar társadalom, a magyar kormány támogatására és segítségére – hangsúlyozta az államtitkár.

Felszólalásából kiderült, hogy a magyar kormány a napokban megkétszerezte a kárpátaljai szociális programcsomag keretösszegét, így immáron hárommilliárd forinttal támogatja a kárpátaljai közösséget.

A továbbiakban Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke köszöntötte a jelenlévőket. A rektorasszony reményeit fejezte ki, hogy eljön az az idő, mikor az ukrán állam ismét támogatja majd a nemzeti kisebbségeket. Korábban, az intézmény megalakulásakor a város hozzájárult a líceum fenntartásához, s akkor az állam felvállalta a kötelező tantárgyak oktatásának a finanszírozását.

Majnek Antal püspök elmondta, hogy mind Kárpátalja, mind az egyházmegye soha nem látott szeretetet kapott az anyaországtól az elmúlt 29 évben, s köszönetét fejezte ki a katolikus plébániának az óvodák, az árvaházak, a gyermekotthon, a három gyermekrehabilitációs központ támogatásáért. Elmondta, hogy ezeknek a nagylelkű támogatásoknak a legújabb állomása a római katolikus egyház által működtetett Szent István Líceum Szent Imre Kollégiuma.

A kollégium alapkövét 2016-ban tették le, s két év lefolyása alatt fel is építették, melyben mostantól 64 diák kaphat elhelyezést. A négyágyas szobák mellett minden szoba hűtőszekrénnyel, mosdóval, zuhanykabinnal van felszerelve, a közösségi terek pedig a tanuláshoz szükséges berendezésekkel. Továbbá tornatermet, konyhát és tanulószobákat is kialakítottak a most átadott koedukált kollégiumban.

Tóth Tünde

Kárpátalja.ma