Alapkőszentelés Mátyfalván

Magyar állami támogatással épülő görögkatolikus óvoda alapkövének ünnepélyes megszentelésén vett részt Grezsa István kormánybiztos kedden a kárpátaljai, magyar többségű Mátyfalván, ahol több mint hét évtizede az egyházi óvoda lesz az első magyar nyelvű oktatási-nevelési intézmény.

A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében épülő 30 férőhelyes Oltalom óvoda alapkőszentelése alkalmából mondott beszédében Grezsa István, a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa hangsúlyozta: “húsvét után egy nappal a feltámadt Krisztus azt a reményt hordozza minden keresztény és nem hívő ember számára a Kárpát-medencében, hogy az újjászületés és újrakezdés soha nem késő. Így Mátyfalván, ahol 1944 óta nem működhetett magyar tannyelvű oktatási intézmény, megmutathatjuk azt, hogy soha nem késő megálljt parancsolni az asszimilációnak, és ebben segíti a helyi magyar közösséget a görögkatolikus egyház.”

A politikus biztatónak nevezte, hogy a Felső-Tisza-vidékhez hasonlóan a magyar határtól kőhajításnyira fekvő Mátyfalván is egyre több magyar és vegyes házasságban élő szülő íratja a környező települések magyar iskoláiba a gyermekeit. “Az a tény, hogy hosszú évtizedek után, a jelenlegi ukrajnai gazdasági depresszió és elvándorlás ellenére, magyar óvoda épülhet az 1300 lelkes községben, azt jelzi számunkra, hogy mindent el kell követnünk a kárpátaljai magyarok szülőföldön való boldogulásának elősegítése érdekében, a görögkatolikus, református és római katolikus egyházakkal karöltve” – mondta. Utalva arra, hogy a Szovjetunió 1991-es megszűnése után a 70 százalékot kitevő mátyfalvai magyarság félt követelni a magyar iskola visszaállítását, a politikus Bethlen Gábort idézte, aki szerint “könnyű megrendíteni a békességnek fundusát, de azt újra felépíteni nehéz”, hiszen – mint fogalmazott – a lelkekben a legnehezebb elindítani a szemléletváltást. A mátyfalvaiak és összességében a kárpátaljai magyarok – folytatta – bizakodva tekinthetnek Magyarországra, amely az utóbbi években gazdaságilag, társadalmilag és politikailag is megerősödött, s ezáltal egyre nagyobb forrásokat tud fordítani a nemzetpolitika megvalósítására, a külhoni magyar közösségek fennmaradására. “Nem kell tehát félniük a külhoni magyaroknak, bárhol éljenek is, mert mindig számíthatnak az erős Magyarország óvó támogatására. Ha Magyarország kormánya április 8-a után felhatalmazást kap, akkor ezt a nemzetpolitikát fogja folytatni tovább” – mondta befejezésül Grezsa István.