Angol, német, orosz nyelvtanfolyamok indulnak a Rákóczi-főiskolán

Október 5-én ismét megkezdődtek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központja által szervezett nyelvtanfolyamok, amelyek segítségével az idegen nyelvet tanulni vágyók bővíthetik ismereteiket, ezzel is növelve a munkaerőpiacon való boldogulásuk esélyeit. Az oktatás első napján Váradi Natália, a Felnőttképzési Központ vezetője köszöntötte a résztvevőket, s hangsúlyozta, hogy a nyelvtudás hozzásegít az életben való boldoguláshoz, emberi kapcsolatok kialakításához és megtartásához. Egy idegen nyelv és a hozzá tartozó kultúra megismerése szórakoztat, hasznos időtöltés, művelődés, igazi felfedezés. Az ember akarata ellenére is összehasonlítja az anyanyelvével a tanult nyelvet, ami identitását is alakítja. Továbbá tájékoztatta a jelentkezőket a tanfolyamok szabályzatáról, akik az eligazítás és szintfelmérő tesztírás után elkezdhették a foglalkozásokat.

A tanfolyamokra augusztus 12-től szeptember 16-ig lehetett jelentkezni. Ez idő alatt 135 fő jelezte nyelvtanulási igényét. 107 fő angol, 17 fő német és 11 fő orosz nyelven kezdte el tanulmányait alap- vagy középszinten. A nyelvtanfolyamok 80 órában valósulnak meg október 5. és március 5. között hét szakképzett oktató bevonásával, összesen kilenc csoportban. A képzés végén – a sikeres szóbeli és írásbeli vizsgát követően – kétnyelvű (ukrán és magyar) tanúsítványt vehetnek át a hallgatók 2020. március második felében.

A képzések megvalósulását a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatta.