BioBlitz 2020 – II. Kárpátaljai Élőlényleltár Nagydobronyban

A PAPILIO – Természet- és Környezetvédelmi Egyesület immár második alkalommal rendezte meg a Kárpátaljai Élőlényleltár programot, amely a Nyugat-Európában egyre szélesebb körben terjedő BioBlitz közösségi élőlényfelmérés mintáját követi. Ebből kifolyólag az esemény BioBlitz Kárpátalja néven valósult meg, ami a jövőben hivatalosan csatlakozik a nemzetközi BioBlitz-hálózathoz. Az elnevezés nem véletlen, hiszen a szóösszetételben a „Bio” jelentése élő, és ebben az esetben a biológiai sokféleségre utal, míg a „Blitz” jelentése roham. A program idén a karanténintézkedések miatt rendhagyó formában valósult meg augusztus 10. és 13. között. Célja a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum élővilágának feltérképezése és tanulmányozása volt.

A programsorozat eredeti feladata az élőlények sokféleségének bemutatása által felkelteni a fiatalok érdeklődését az őket körülvevő természet iránt. A jelenlegi járványhelyzetre való tekintettel azonban a szervezők nem tudták véghez vinni az eredeti terveik szerint az eseményt, így csak szűk körben, kutatók és biológusok bevonásával végezték a felméréseket. Az elért eredményekből oktatóvideókat készítettek, amelyek által szeretnék eljuttatni a gyerekekhez az élőlényleltár eredményeit.

A terepmunkában összesen nyolc fiatal vett részt, akik az első és második nap folyamán különböző mintavételi módszerekkel felmérték az előre kijelölt területeket. Az elvégzendő feladatok között szerepelt a terepek növényzeti felmérése és herbárium gyűjtése, a rétek és gyepek élőlényegyeléssel egybekötött fűhálózása, a Szernye-csatorna vízinövényeinek és makro gerinctelen faunájának, valamint halainak és kétéltűinek a felmérése, a csípő szúnyogok mintavételezése, az éjjeli aktivitású rovarok fény- és illatanyagcsapdás gyűjtése, a kisemlősfajok vizsgálata, továbbá a nappali lepkék gyűjtése és a különböző hüllők megfigyelése. A szúnyogok mintavételezése Szanyi Kálmánnak, a Debreceni Egyetem doktoranduszának feladata volt, míg a herbáriumok meghatározását Kovács Attila, az Ungvári Nemzeti Egyetem oktatója és a Nagydobronyi Középiskola biológiatanára végezte. A további élőlénycsoportok faj szerinti azonosítását az Ungvári Nemzeti Egyetem és a Debreceni Egyetem kutatói fogják elvégezni.

A program harmadik napján a gyermekeké volt a főszerep. Sajnálatos módon a járványügyi korlátozó intézkedések betartása végett idén csupán nyolc gyereket tudott közvetlenül bevonni az egyesület. A fiatal érdeklődők kicsiny csoportjával először bejárták a terepet. Ezalatt a résztvevők többek között kipróbálták a fűhálózás technikáját, megismerkedtek a Szernye-csatorna élővilágával, távcsöves madárfigyelésen vettek részt, illetve a méhészkedés mesterségébe is betekintést nyertek. A kisemlőscsapdák megtekintése során megismerhették azok működését, továbbá egy mezei egeret is sikerült begyűjteni a mintavételek során. Mindeközben a különböző kisemlősfajok életmódjáról szerezhettek terepi ismereteket. A legizgalmasabb és legérdekfeszítőbb tevékenység mégis az önálló, ámde módszerkövető ízeltlábúgyűjtés volt számukra: nappali lepkék, szitakötők és pókok számos faját sikerült begyűjteniük. A hálójukban akadt élőlényeket testközelből is megtekinthették és tanulmányozhatták. Lelkesedésüket még a rezervátum területén található megszámlálhatatlan csípőszúnyog gyötrő „csipkelődése” sem törte meg.

A három napos terepi munka befejezésével a feladatoknak közel sincs vége, ugyanis a begyűjtött anyagok laboratóriumi elemzése még hosszas időt vesz igénybe. Az egyesület, a kapott eredményekről a későbbiekben egy szélesebb közönségnek szánt oktatóvideó-sorozattal szeretne jelentkezni, amelyek segítségével közelebb hozhatják a természetet és az élővilágot az érdeklődő közönséghez.

A program a Miniszterelnökség, a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.

Nagy Nikoletta

Kárpátalja.ma