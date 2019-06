Egészség- és sportközpontot adtak át a Rákóczi-főiskolán

Átadták a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola egészség- és sportcentrumát. Az ünnepségen, melyet június 21-én tartottak, részt vett Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára.

A rendezvényen Orosz Ildikó, a főiskola rektora köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében elmondta, hogy az intézmény vezetősége legalább harminc éve vár erre a napra. Eddig számos akadályt jelentett, hogy nem voltak adottak a tanulók egészséges életmódját biztosító körülmények, nem volt megfelelő ellátás és kollégium. Most ez változott. Egy olyan részleggel bővült az intézmény, amely ezentúl a diákok, munkatársak és a város lakosainak is hasznára válik. Az épületben többek között a nemzetközi szabványnak megfelelő tornaterem, edzőterem, táncterem, szaktantermek, öltözők találhatóak, valamint egy kollégiumi szárny. Emellett a komplexum egy szabadtéri sportpályával is rendelkezik. Az épület berendezése modern, s a képzések is magas szintűek. A rektor köszönetét fejezte ki azok felé, akik bármilyen módon is hozzájárultak a munkálatokhoz.

– Bárki büszke lehet a Rákóczi-főiskolára, amely az elmúlt két évtizedben szinte kinőtt a földből, fejlődött, szépült, bővült – mondta el Potápi Árpád János. Az államtitkár hozzátette: – A nehézség leküzdéséhez egy kevés idő kell, a lehetetlenhez pedig több. A kárpátaljai magyarokra, főként a beregszásziakra ez a mondás nagyon is ráillik. Hiszen a sok nehézség és akadály ellenére is a magyar közösség nem futamodott meg, hanem mindig a lehetőségeket tartotta szem előtt, folyamatos fejlődéssel és kitartással példát mutatott a többi magyar nemzetrésznek is.

Potápi Árpád János államtitkár abbéli reményét fejezte ki, hogy az új elnök személyével megújul az ukrán belpolitika, s a Magyarország és Ukrajna közötti hűvösnek mondható viszony enyhülni fog, mely által javulhat az itt élő magyarság helyzete. Az államtitkár üdvözölte a két magyar szervezet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) összefogását, s mindenkit buzdított a szavazáson való részvételre.

Brenzovics László parlamenti képviselő, a KMKSZ elnöke elmondta, hogy ennek az épületnek a felépítése nem volt zökkenőmentes. Az épület annak a bizonyítéka, hogy a kárpátaljai magyarságot a magyar kormány nem hagyta magára. Mindent megtettek azért, hogy a főiskola méltó körülmények között tudja oktatni és nevelni a felnövekvő generációt.

A köszöntőket követően a történelmi egyházak képviseletében Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke és Molnárt János, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöki helynöke mondott áldást az épületátadó ünnepségen.

Gál Adél

Kárpátalja.ma