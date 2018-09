Felújított tantermet adtak át Tiszaújhelyen

Szeptember 21-én pénteken került sor a Magyarország Ungvári Főkonzulátusának támogatásával felújított magyar tannyelvű első osztály tantermének ünnepélyes átadására a Tiszaújhelyi Oktatási-Nevelési Központban.Az intézmény ukrán és magyar tannyelvű osztályokat is működtet. Jelenleg elsőtől ötödikig folyik az oktatás magyar nyelven, az ukránnal párhuzamosan, hattól kilencedikig pedig csak ukrán osztályok működnek. A tanév kezdetével tizenegy elsős kisdiák: kilenc fiú és két lány kezdte tanulmányait magyar tannyelvű osztályban.

Az ünnepélyes alkalmon jelen volt: Buhajla József és Kuti László, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja illetve első beosztott konzulja; Natalija Koszteleba-Veremcsuk, a Nagyszőlősi Járási Államigazgatás ideiglenesen kinevezett vezetője; Vitalij Ljubka, a Nagyszőlősi Járási Tanács elnöke; Dánics Éva, a Nagyszőlősi Járási Államigazgatás elnökhelyettese; Terezija Todavcsics, a Nagyszőlősi Járási Államigazgatás a Fiatalok Oktatásáért és Sportért felelős osztályának ideiglenesen kinevezett vezetője; Pintye Béla, Tiszaújhely polgármestere; Harangozó Miklós, a Tiszaújhelyi Görögkatolikus Egyházközség plébánosa.

Marija Komaromi, a Tiszaújhelyi Oktatási-Nevelési Központ igazgatónője az államnyelven köszöntötte az egybegyűlteket, majd magyarul szólt néhány szót, melyben megköszönte Magyarország eddig nyújtott segítségét, s reményét fejezte ki aziránt, hogy a későbbiekben is számíthatnak az együttműködésre.

Buhajla József főkonzul elmondta, mennyire örül, hogy az elsősök egy olyan tanteremben kezdhetik meg tanulmányaikat, ami alkalmas a megfelelő tudás elsajátítására. Biztosította a jelenlévőket arról, hogy a magyar kormány az eddigiekhez hasonlóan a továbbiakban is támogatni fogja mind Kárpátalját, mind Ukrajnát. „Remélem, hogy ez az átmeneti állapot, ami sajátos módon jellemzi a két ország kapcsolatát megváltozik, és bízom benne, hogy jószomszédként továbbra is – úgy ahogy tettük ezt az elmúlt 1000 évben – mindenki teszi a dolgát, s a nemzetiségek a jövőben is békében élnek egymás mellett” – mondta.

Natalija Koszteleba-Veremcsuk meggyőződését fejezte ki, hogy ez a felújított tanterem a bizonyíték arra, hogy a község él és virágzik. A Nagyszőlősi Járási Államigazgatás nevében egy oklevél kíséretében megköszönte Buhajla József és a főkonzulátus támogatását, az első osztálynak pedig egy laptopot nyújtott át.

Vitalij Ljubka beszédében kiemelte, hogy a felújított tanterem a különböző nemzetek és vezetők hatékony együttműködésének jó példája. A magyar támogatók után köszönetet mondott Marija Komaromi igazgatónőnek, akit a járás legképzettebb és legjobb igazgatói egyikének nevezett, valamint Pintye Béla polgármesternek is.

A köszöntő beszédek és ünnepélyes szalagátvágás után Harangozó Marianna, az elsősök tanító nénije bemutatta a tanterem felújítás előtti, alatti és utáni állapotát képekkel illusztrálva. A munkálatokra augusztus folyamán került sor: elbontottak egy falat, eltávolították a régi padlószerkezetet, kicserélték az elektromos vezetékeket, betonoztak, padlóztak, vakoltak, festettek. A munkából a szülők is kivették a részüket.

A kis elsősök egy dal eléneklésével tették még ünnepélyesebbé az alkalmat.

Harangozó Miklós plébános, aki szintén sokat tett a tanterem felújítása érdekében, Jézus csodái közül a 38 éve beteg ember történetét helyezte a jelenlévők szívére. A történetbeli személy azért nem tudott meggyógyulni, mert nem volt embere, aki a megfelelő pillanatban beemelje a felkavarodott vizű tóba. „Istennek tartozunk köszönettel azért, hogy nekünk ad olyan embereket, akik segíteni akarnak. Istennek hála, hogy nem kellett 38 évet várni arra, hogy ez a tanterem elkészüljön.”

Az alkalom végén a görögkatolikus vezető megáldotta a gyerekeket és a jelenlévőket.

Héder Zsuzsanna

Kárpátalja.ma