Fontos (egynyelvű) szótáraink érhetők el online

Az internet térhódítása közel hozza számunkra a világot. Pillanatok alatt elérhetővé válik az online térben számos olyan tény, adat, információ, melyekért akár néhány évvel ezelőtt is hosszas könyvtári kutatómunkára volt szükségünk.

Persze lustává is tesz bennünket a gyors internet-hozzáférés. Nem egyszer kaptam már rajta azon magam, hogy bár tudom, hogy egy szükséges információ a szomszéd szobában található könyvespolc melyik részén és mely kötetben lelhető fel néhány perc alatt, mégsem állok fel és megyek át a könyvespolchoz, hanem gyorsan beütöm a netes keresőbe a megfelelő szavakat, és ott van előttem, amire kíváncsi vagyok.

Nos, újabban már a magyar szótárirodalom legnagyobb vállalkozásai közé tartozó, hét kötetes A magyar nyelv értelmező szótára is szabadon elérhetővé vált az interneten, és ezzel gyorsan kereshetővé vált nemcsak azok számára, akik restek leemelni a polcról a vaskos köteteteket, hanem azok számára is, akiknek e monumentális munka nem található meg a könyvespolcán.

Az 1959 és 1962 között hét kötetben megjelent A magyar nyelv értelmező szótára ITT érhető el a világhálón.

Ugyancsak elérhető online A magyar nyelv nagyszótára (röviden Nszt.), amely a magyar nyelv legnagyobb és legújabb egynyelvű értelmező szótára, hiszen mintegy 110 ezer magyar nyelvi címszóban dolgozza fel nyelvünk szókincsét 1772-től a 21. század elejéig. A magyar nyelv nagyszótára tehát megközelítőleg 230 év szókészletét dolgozza fel. Kötetei 2006 óta jelennek meg nyomtatásban az ábécé betűinek sorrendjében, befejező kötetének kiadását 2031-re tervezik. Ez a magyar nyelvtudomány eddigi legnagyobb szótári vállalkozása. Nos, a hatalmas anyag eddig megjelent kötetei ma már elérhetők digitálisan az interneten is.

Az online kiadványokként kereshetővé vált nagy szótáraink könnyen használhatóvá váltak így az iskolák, a szerkesztőségek, no és persze a hétköznapi nyelvhasználók számára.

Hasznos böngészést mindenkinek!