Itthon maradás és haladás – nyílt nap a Rákóczi-főiskolán

Nyílt napot szervezett a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) január 18-án. A szervezők elsősorban a továbbtanulni szándékozókat és szüleiket várták. A látogatók az intézmény átriumában részletes tájékoztatást kaphattak a 2020. évi felsőoktatási felvételi eljárásról, továbbá betekintést nyerhettek a felsőoktatási intézmény és a hozzá tartozó egységek életébe az egyes szakok oktatóinak kalauzolásával.

A főiskola történetéről, itteni lehetőségekről és a főiskola szervezeti egységeiről Fodor Gyula, a II. RF KMF rektorhelyettese beszélt. A rektorhelyettes kiemelte, hogy a főiskola támogatja és minden lehetséges eszközzel segíti a kárpátaljai magyar fiatalok itthon maradását és boldogulását. Fodor Gyula különböző mobilitási projekteket, illetve a magyarországi felsőoktatási intézményekkel együttműködve induló, Ukrajnában nem akkreditált képzési programokat mutatott be.

– Érdemes átgondolni a lehetőségeket és okosan választani köztük – mondta Rácz Béla, a II. RF KMF rektorhelyettese, aki a főiskola falain belüli diákéletről, külföldi és belföldi utazási lehetőségekről számolt be.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetet Soós Katalin igazgatónő mutatta be, aki felhívta a figyelmet a képzésben történt változásokra. A 2020/21-es tanévtől a Felsőfokú Szakképzési Intézetben 4 éves szakgimnáziumi képzésre (fachova peredvischa osvita) lehet jelentkezni. „Sokkal több lehetőségünk lesz felkészíteni a diákokat” – mondta Soós Katalin. Az itt végzett diákok többsége a Rákóczi-főiskola szakjain folytatja tanulmányait. Az igazgatónő a Felsőfokú Szakképzési Intézet mellett az Ukrajnában nem akkreditált Egán Ede Szakképzési Centrum szakjait ismertette, ahol 2 éves OKJ-s szakképzés folyik Nagydobronyban és különböző magyarországi partnerintézményekben.

Kohut Attila rektorhelyettes, a főiskola Kölcsey Ferenc Szakkollégiumának igazgatója a főiskola infrastruktúrájáról, ezen belül bővebben a kollégiumokról informálta az érdeklődőket. A kollégiumigazgató elmondta, hogy minden éven megtelnek a diákotthon szobái, az idei évben pedig hatalmas túljelentkezés is volt. Hozzátette: annak sem kell elcsüggednie, akinek nem sikerül az intézet diákszállójába való felvételije, hiszen Beregszászban több kollégium is várja a diákokat. Bemutatta a főiskolához tartozó sportcsarnokot is, amely egyedülálló a megyében.

A főiskolára való felvételi menetéről és az általános tudnivalókról Sztojka Miroszláv, a Felvételi Bizottság felelős titkára, a szakgimnáziumi felvételiről Kóré Dóra tájékoztatta a hallgatóságot.

A következő nyílt napra január 23-án, csütörtökön 9 órától (közép-európai idő szerint) kerül sor.

A Rákóczi-főiskola szakkínálatáról és felvételi szabályzatáról a www.kmf.uz.ua honlapon olvashatnak, illetve személyesen a II. RF KMF Felvételi Irodájában is érdeklődhetnek.

Szabó Kata

Kárpátalja.ma