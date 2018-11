Konferenciával, kiállítással és képzéssel zárultak a Tudományos Napok

Mozgalmasan telt a Tudományos Napok zárónapja a Rákóczi-főiskolán: megrendezték a XV. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciáját, Bibó István a tudós és államférfi címmel kiállítás nyílt, valamint a Tudományos alapismeretek képzés is befejeződött november 9-én. A programsorozatot a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezte.

A XV. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciáját dr. Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója nyitotta meg a főiskola Apáczai Csere János Könyvtár központi olvasótermében.

– A célja ennek a rendezvénynek az, hogy tanácsokat adjon a fiatal kutatóknak diplomadolgozatuk, szakdolgozatuk, valamint PhD- dolgozatuk megírásához. Hiszen ide olyan fiatalok jelentkezését vártuk, akik 35 évnél nem idősebbek, és a jövőben tudományos pályára szeretnének lépni – mondta Váradi Natália. – Mi hisszük, hogy a tudománynak és a kutatásnak nagyon nagy szerepe van az oktatásban, és fordítva is: az oktatásnak a tudományban és az kutatásban. Hiszen maga a tudomány az a jövő és fejlődésnek a záloga, ezért tartjuk meg minden évben ezt a Fiatal Kutatók Konferenciáját a magyar tudomány ünnepéhez közeledve.

Ezután Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja köszöntötte a jelenlévőket.

Idén 18 fiatal kutató nyújtotta be munkáját, a konferencián 16-an mutathatták be eddigi munkásságukat 13 zsűritag előtt. Három blokkban – humántudományi, történelemtudományi és természettudományi szekciókban – folytak az előadások, amelyeket szakmai zsűri bírált el. A kiváló munkák meghozták a jutalmukat: a legjobb bemutatókat pénzjutalommal honorálták, valamint a történelemtudományi szekción belül egy különdíjat is megítéltek, amelyet Csont István, a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnökhelyettese ajánlott fel. A konferencia zárásaként kiértékelték a hallottakat, majd átadták az okleveleket és a díjakat. A természettudományi szekció munkáját dr. Gönczy Sándor, a humántudományi szekcióét dr. Palasik Mária, a történelemtudományi szekcióét pedig dr. Sallai József összegezte és nyújtotta át a díjakat és okleveleket, a különdíjat pedig dr. Forisek Péter adta át.

A XV. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciájának díjazottai:

Természettudományi szekció: Papp István, Debreceni Egyetem;

Humántudományi szekció: Kész Réka, Debreceni Egyetem;

Történelemtudományi szekció: Becske Pál-Zsolt, Debreceni Egyetem;

Különdíj: Hajdu Edit, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.

A konferencia után az Állambiztonsági Szolgálatok Levéltárának vándorkiállítását tekinthették meg a résztvevők a Gross Arnold teremben. A Bibó István a – tudós és államférfi című kiállítás a november 4-i nemzeti gyásznap alkalmából érkezett a főiskolára. A tárlat kapcsán dr. Zsidai Ágnes, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Állam- és Jogtudományi Kar Jog- és Társadalomelméleti Tanszék habilitált docense prezentálta Bibó István életét.

A délután folyamán a Rákóczi-főiskola Apáczai Csere János Könyvtár központi olvasótermében befejeződött a Tudományos alapismeret képzés. Az alkalmon előadtak: dr. Forisek Péter, dr. Pallai László, dr. Palasik Mária, dr. Tarics Zoltán, dr. Györke Magdolna és dr. Huszti Ilona. Az előadások végeztével a hallgatóság feltehette kérdéseit, elmondhatta észrevételeit.

Szabó Kata

Kárpátalja.ma