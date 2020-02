Levéltári és múzeumi gyakorlaton a Rákóczi-főiskola történészei

A Történelem és Társadalomtudományi Tanszék 2020. január 30.– február 1. között hagyományaihoz híven idén is megszervezte a levéltári és múzeumi gyakorlatát, melynek keretében mi, hallgatók és oktatóink ellátogattunk Nyíregyházára, Debrecenbe és nem utolsósorban Sárospatakra is.

Első nap – miután átkeltünk a határon – utunk egyenest Nyíregyházára vezetett a Jósa András Múzeumba. Itt széles körű betekintést nyerhettünk Nyíregyháza, illetve a magyarság történetébe is. Ezt követően átsétáltunk a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárába, ahol szembesültünk, hogy mennyire fontos egy történelemmel foglalkozó hallgatónak a korabeli források használata. Sajnos hamar eltelt az idő, s indultunk Debrecen irányába.

A második nap borús időre ébredtünk, de ez sem szegte kedvünket: elindultunk felfedezni Debrecen nevezetességeit. Két kisebb csoportban meglátogattuk a Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltárát és a Református Kollégium Múzeumát és Könyvtárát. A levéltárban ugyancsak betekintést nyerhettünk a magyarországi levéltárak működésébe, illetve számos érdekes iratot is megszemlélhettünk, többek között Ady Endre leckekönyvét. A Református Kollégium Múzeumában és Könyvtárában pedig megismerkedtünk Debrecen, illetve a kollégium történetével, így megtudhattuk azt is, hogy ebben az épületben tartották 1849-ben az országgyűléseket, és megnézhettük azt a termet, amelyben maga Kossuth Lajos is felszólalt. A Debreceni Református Nagytemplomban meghallgattuk a templomnak és a református egyháznak a történetét, majd hosszú lépcsőzést követően felmentünk a templom kilátójába, ahol gyönyörű debreceni látkép tárult elénk. A nap utolsó programjaként a Déri Múzeumban gazdagodtunk csodálatos élményekkel. Nehéz lenne kiemelni, hogy melyik kiállítás tetszett a legjobban mindnyájunknak, de talán Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája koronázta meg a napot.

A gyakorlatunk utolsó és egyben február első napján búcsút intettünk Debrecennek, és Sárospatakra látogattunk el. Utunk a Rákóczi Múzeumba vezetett, ahol a kuruc kori kiállításokat tekintettük meg, majd pedig a vár belsejében ízelítőt kaphattunk – kis időre –a Nagyságos Fejedelem korának hangulatából. Záróprogramként betekintést nyerhettünk az ágyúöntés történetébe, illetve technikájába.

Domokos Alexandra,

2. évfolyamos

történelem szakos hallgató