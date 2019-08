Lezárultak a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány táborai

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2011-es megalakulása óta évente több tucat program megvalósítója, amelyek a kárpátaljai tehetséges gyermekek támogatását, felkarolását szolgálják. Az alapítvány munkája egy felfedező misszió, ugyanis hisszük, hogy minden fiatalban ott rejlik a talentum, amely biztosan a felszínre fog törni a megfelelő program biztosításával.

2019 nyarán az Alapítvány 5 nyári tábort szervezett, melyek a következőek voltak:

II. Nagydobronyi népzenei és néptánc tábor

Immár második alkalommal került megrendezésre a Nagydobronyi népzenei és néptánc tábor 2019. június 11-14–e között. A táborba elsősorban olyan tanulók jelentkezését várta az alapítvány, akik vonzódnak a néptánc és népzene iránt és már betöltötték a 9. életévüket. Jelentkezni 2018. november 7-e és 2019. május 17-e között volt lehelősége az érdeklődőknek. A táborba összesen 44 gyerek jelentkezett a Beregszászi és Ungvári járásból az alábbi helyszínekről: Halábor, Kisdonyrony, Nagydobrony Szürte, Tiszacsoma, Mezőgecse.

A tábor foglalkozásai legfőképp a Kárpátaljai Egán Ede Szakképzési Centrum Nagydobronyi Képzési Központjában valósultak meg, ahol a 44 lelkes táncos lábú fiatallal magyarországi és hazai szakképzett oktatók foglalkoztak. A gyerekek a hét folyamán a népzene és néptánc oktatáson kívül részt vehettek számos kézműves foglalkozáson, ahol lehetőségük nyílt gyöngyöt fűzni, quillingezni, korongozni, agyagozni, makramézni és pokrócot szőni. Ezen kívül közös sütögetésekre is sor került, ahol a gyerekek közösen fánkot süthettek, majd pedig együtt fogyaszthatták el az elkészült finomságokat.

A tábor szakmai vezetője Kepics Andzselika volt, akinek munkáját 22 oktató és nevelő segítette a hét folyamán.

IV. Színjátszó tábor

2019. június 11-e és15-e között valósult meg a IV. Színjátszó tábor. A programra a színjátszás iránt érdeklődő 12-16 éves kor közötti fiatalok jelentkezhettek egy adatlap kitöltésével és keresztlevél fénymásolat csatolásával 2019. június 5-ig. A táborban 17 fő vett részt. Ők betekintést nyerhettek a színészmesterség sajátosságaiba és gyakorlatot szerezhettek a színpadi mozgás, beszédkészség-, kommunikációfejlesztés terén. A tábor oktatója: Gál Natália, a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház színésznője volt, akinek a munkáját 4 nevelő segítette. A színjátszó tábor helyszínét idén a Kárpátaljai Egán Ede Szakképző Centrum Nagydobronyi Képzési Központja biztosította. A tábor 2019. június 15-én zárult a már hagyományteremtő előadással, amely idén az emberi kapcsolatok témakörrel foglalkozott. A tábor végére a közös munka szülte az előadást, mindenki hozzátett valamit, minden személyiségnek része volt a kész produkcióban. A résztvevők által látott emberi kapcsolatok egy lány életútján keresztül mutatkoztak be a záróműsoron, melynek „Anna naplója” volt a címe.

„Fókuszban a tehetség a sport terén”- II. Sporttábor

2019. június 18. és 22. között az alapítvány sporttábort valósított meg második alkalommal a „Fókuszban a tehetség a sport terén” pályázati projekt keretén belül.

A táborba elsősorban olyan fiatalok jelentkezhettek, akik érdeklődnek különböző sportok iránt. A jelentkezési korhatár: 12-17 éves kor. A táborba 2018. november 7-től -2019. május 20-ig adhatták le jelentkezésüket az érdeklődők. Ez idő alatt 44 fő jelentkezett a sporttáborba, melynek helyszínéül a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Sportcentruma szolgált.

A tábor 2019. június 18-án vette kezdetét, melyre 38 gyerek érkezett a Beregszászi, Munkácsi és Perecsenyi járásból az alábbi helyszínekről: Nagymuzsaly, Bátyú, Beregszász, Sárosoroszi, Munkács, Jánosi, Nagybégány, Balazsér, Kispásztély.

A hét folyamán a 38 gyerekkel 5 sportszakember foglalkozott 4 nevelő segítségével. A sporttábor szakmai oktatói a következők voltak: Greba Anna, a tízszeres Bajnok csapatok Európa Kupájának bajnoka, a Szovjetunió és az ukrajnai kézilabda válogatott csapatának egykori tagja, sportmester, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára, Vizáver Árpád, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára és edzője, Géczi István, Orbán Irén és Orbán Anikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézet tornatanárai.

A táborban résztvevő gyerekek nézőként és szurkolóként voltak jelen a VII. Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupán és a VI. Zupkó József Kézilabda Emléktornán. Ezenkívül látogatást tettek a Munkácsi várba.

A tábor utolsó napján a gyerekek az alábbi ügyességi és sportversenyekben vehettek részt: dekázás, asztalitenisz, célba dobás, csocsózás, állomásos játék, 10 méteres rúgó verseny, ugrálókötél verseny.

A sporthét alatt összesen 298 gyerek vett részt az alábbi megoszlásban:

Összesítő Létszám

„Fókuszban a tehetség a sport terén”- II. Sporttábor 38

VII. Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupa 134

VI. Zupkó József Kézilabda Emléktorna 126

Összesen: 298

A tábor szakmai vezetői Greba Anna és Vizauer Árpád, munkájukat 7 szakember segítette.

IX. Beregszászi népzenei és néptánc tábor

Kilencedik alkalommal került megrendezésre a Beregszászi népzenei és néptánc tábor 2019. július 22-26–a között. A táborba elsősorban olyan tanulók jelentkezését várta az alapítvány, akik vonzódnak a néptánc és népzene iránt és már betöltötték a 9. életévüket. Jelentkezni 2018. november 7-e és 2019. június 3-a között volt lehelősége az érdeklődőknek, mely idő alatt összesen 74 gyerek nyújtotta be jelentkezését.

A 2019. július 22-én induló IX. Beregszászi népzenei és néptánc tábor foglalkozásai legfőképp a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán zajlottak, ahol 65 lelkes táncos lábú fiatallal magyarországi és hazai szakképzett oktatók foglalkoztak. A gyerekek a hét folyamán a népzene és néptánc oktatáson kívül részt vehettek számos kézműves foglalkozáson, ahol lehetőségük nyílt gyöngyöt fűzni, quillingezni, korongozni, agyagozni, makramézni. Ezen kívül közös sütögetésre is sor került a héten több alkalommal is, ahol a gyerekek közösen fánkot süthettek, majd pedig együtt fogyaszthatták el az elkészült finomságokat. Mindezen foglalkozásoknak a Nagyberegi Tájház adott otthont.

A tábor szakmai vezetője Kepics Andzselika, munkáját 23 oktató és nevelő segítette a hét folyamán.

IX. Jankovics Mária Alkotótábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány idén 9. alkalommal rendezte meg a Jankovics Mária Alkotótábort . A táborba elsősorban azok jelentkezését várták a szervezők, akik betöltötték 10. életévüket, vonzódnak a képzőművészetek, festészet, szobrászat, rajz iránt. A táborba a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség vetélkedőin sikeresen szereplő fiatalok és a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által meghirdetett „Alkoss kedvedre!” c. rajzpályázat díjazottjai kaptak meghívást, ezen kívül minden érdeklődőt szívesen fogadtak.

A táborba 2019. januárjától volt lehetőség jelentkezni egészen június 3-ig. Jelentkezni egy adatlap kitöltésével és keresztlevél fénymásolattal lehetett. Ez idő alatt 80 fő nyújtotta be jelentkezését, akik közül 65-en vettek részt a táborban, melyből 17 művészpalánta az „Alkoss kedvedre!” c. rajzpályázat résztvevője. A résztvevők Kárpátalja 20 településéről voltak jelen: Balazsér, Beregszász, Borzsova, Bustyaháza, Csepe, Csetfalva Csonkapapi, Fornos, Kaszony, Kígyós, Kisbégány, Makkosjánosi, Mezőgecse, Munkács, Nagybereg, Nagydobrony, Som, Tiszakeresztúr, Tiszaújhely, Ungvár.

A tábor megnyitójára 2019. augusztus 5-én került sor a Rákóczi Főiskola Átriumában.

A szaktanárok segítségével különböző tematikus és fakultatív foglalkozásokon kézműves technikákat, 2D-s és 3D-s fonalgrafikát, batikolást, selyemfestést, pointilista festészetet, foto kollázst, origamit, agyagozást, korongozást sajátíthattak el a művészpalánták, míg a délután folyamán egy-egy előadáson vehettek részt, amelyek a 2019-es év érdekességeire és jubileumaira reflektálnak.

Az előadások keretein belül a csütörtöki nap Gyöngyössy Tibor „Barangolás az űrben” című előadása kalauzolta el a fiatalokat az űrutazásba. A pénteki napon pedig Csala Róbert személyében a fiatalok a „Rákócziak emlékezetével” ismerkedhettek meg.

A fiatalok a tábor harmadik napján, szerdán Badó Margit idegenvezetésével ellátogathattak az Ungvári várba, a Boksay József Kárpátaljai Szépművészeti Múzeumba, ahol megismerkedhettek a vár és a múzeum történetével, emlékműveivel, nevezetességeivel. A túra végén az elhangzottak alapján és új ismeretek birtokában a diákok vetélkedőn vettek részt. A tábor 2019. augusztus 9-én tradicionálisan ünnepélyes zárással végződött, melyen kiállításra került sor a héten készült munkákból.

A tábor szakmai szervezője Kulin Ágnes, munkáját 14 munkatárs segítette.

Az 5 táborban mindösszesen 233 gyermek vett részt, Kárpátalja 5 járásából: Beregszászi, Munkácsi, Nagyszőlősi, Ungvári, Técsői.

A táborok megvalósulását a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatta, az infrastruktúrát a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola biztosította, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk!

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány