Megújult a Péterfalvai Ifjúsági Művészeti Iskola épülete

Teljesen megújult az egykori csendőrlaktanya épületében működő Péterfalvai Ifjúsági Művészeti Iskola. A nagy múltú intézmény régi nyílászáróit Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának jóvoltából, a Keleti Partnerség programjának keretében cserélték újakra. Az épület tetőszerkezetének cseréjét és teljes felújítását Magyarország Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai Államtitkársága, valamint a Bethlen Gábor Alap támogatta.

November 22-én nagyszabású ünnepséget szervezett a felújítás lebonyolítását magára vállaló magyarországi Együtt Mindannyiunkért Alapítvány (EMIA). Az avatóünnepségen jelen volt és köszöntőbeszédet mondott többek között Latorcai János, a Magyar Országgyűlés alelnöke, dr. Grezsa István miniszteri biztos, Kalmár Ferenc András miniszteri biztos, Tilki Attila országgyűlési képviselő, dr. Lőrinczi Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának a Kárpát-medencei magyar oktatásért felelős helyettes államtitkára, Buhajla József ungvári és Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzulok, Dánics Éva, a Nagyszőlősi Járási Tanács alelnöke, Pál Katalin, a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltségének vezetője és férje, Pál Lajos, aki több mint egy évtizeden át volt korábban a művészeti iskola igazgatója, dr. Engi Csaba, a Budapest-Budavár Rotary Club képviselője, valamint Barta József, a KMKSZ és a Kárpátaljai Megyei Tanács alelnöke, aki a művészetek, a zene és az éneklés fontosságát hangsúlyozó beszédében kiemelte: „Itt, Péterfalván nemcsak művészeti iskola van, hanem a művészeti oktatásnak és nevelésnek jelentős gyökerei, hagyományai is vannak. Péterfalva nemcsak a Tiszaháton, hanem egész Ugocsában mindig kulturális központ volt. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az a támogatás, ami ide érkezett, nagyon jó helyre érkezett. Ez a közösség egy erős magyar közösség, ez az iskola eddig is jól teljesített, és bízunk benne, hogy ezután még jobban fog” – hangsúlyozta Barta József, aki köszönetet mondott a támogatóknak, közöttük is kiemelten Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának, valamint Borszéki Molnár Dalmának, az Együtt Mindannyiunkért Alapítvány kuratóriuma elnökének, a település polgármesterének és a kollektívának, akik sokat dolgoztak az intézmény megújításáért. Végül Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzullal átadták a Keleti Partnerség programjának támogatására emlékeztető táblát Király András igazgatónak.

A művészeti iskola diákjai és tanárai színvonalas produkciókkal kápráztatták el az átadóünnepségen megjelenteket. A sok kiváló teljesítmény közül is kiemelkedett Várnagy Andrea zongoraművész és az iskolában zongora tanszakon tanuló Paládi Máté négykezes játéka. Paládi Máté Engi Erika tanárnő tanítványa, aki hétéves korától tanul zongorázni, és ha továbbra is kitartó lesz, bizonyosan nagy karrier előtt áll. Az ő játékát hallva méltán bízhatunk abban, hogy az eddigiekhez hasonlóan sok nagy tehetséget fedeznek még fel a most megújult Péterfalvai Ifjúsági Művészeti Iskolában.

Badó Zsolt