Motivációs levél, új típusú diplomák, rektorok minősítése: avagy mi várható a felsőoktatásban 2020-ban?

A Legfelső Tanács második olvasatban is elfogadta a 2299-es számú törvényt a felsőoktatásban történő változtatásokról. A módosítást 321 képviselő szavazta meg.

Az egyik legjelentősebb újítás a felsőoktatási intézményekbe való felvételire vonatkozik. A végzősöknek ezentúl nem lesz elegendő csak a külső független teszten (ZNO) való sikeres teljesítmény. Egy motivációs levelet is kell csatolniuk felvételi kérelmükhöz, melyben indokolniuk kell, hogy miért döntöttek az adott egyetem és a választott szak mellett. Ez az újítás egyelőre nem kötelező, az egyetemek 2021-től vezethetik be igény szerint.

A módosítás kimondja, hogy eltörlik az állami típusú diplomákat. A döntést azzal indokolják, hogy mivel minden intézményben más típusú oktatás folyik, az oklevél is más típusú kell legyen. Az egyetemek oktatási programját akkreditálni kell, csak ebben az esetben adhatnak ki diplomát.

Ezentúl a felsőoktatási intézmények dönthetnek arról, hogy adnak-e oklevelet azoknak a diákoknak, akiknek diplomamunkája plagizált. A rektorok szintén nem maradnak „meglepetés” nélkül. Számukra kulcsfontosságú teljesítménymutatókat vezetnek be, melyek alapján értékelik majd az általuk végzett munkát. Ha a rektor két-három év alatt nem tartja be az előírásokat, az az elbocsátásához is vezethet.

(hromadske.ua/VV)