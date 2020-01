Lóháton többre vagyok képes – a Szelíd Lovasközpontban jártunk

A ló ősidők óta az ember segítőtársa. Ennek az állatnak a megszelídítésével olyan társra tett szert az emberiség, amely lehetővé tette a gyors helyváltoztatást. Arra is hamar fény derült, hogy a lovak a gyógyításban is szerepet kaphatnak. A görögök már időszámításunk előtt használták a lovat mozgási rendellenességekkel élő emberek fejlesztésében. Így alakult ki a hippoterápia, azaz a gyógylovaglás, melyet kiegészítő eljárásként alkalmaznak mai is különböző fejlődési rendellenességek és mozgásfunkciók javítása érdekében.

A gyógypedagógiai lovagoltatás tehát a fejlesztést és a nevelést segíti: a lovaglás nagyon sokrétű fejlődési lehetőséget biztosít a ló, a lovaglás és a lovardai környezet által, s elősegíti a speciális nevelési igényű gyerekek társadalmi beilleszkedését is.

A sérült, fogyatékos gyerekek ép, egészséges kortársaikkal történő együttnevelése fontos pedagógiai és társadalmi cél. A szociális és közösségi korlátoknak a rekreáció, a támogatás és a programok területén az a következménye, hogy sok gyerek elszigetelődik, és azok a fejlődési lehetőségeik is korlátozottá válnak, melyek más gyermekek számára adottak.

A nagyszőlősi Szelíd Lovasközpont olyan lehetőséget biztosít ezen gyermekek számára, amilyen környékünkön sehol máshol nem érhető el. Évente körülbelül ötven gyerek vesz részt az ott zajló rendszeres lovasfoglalkozásokon.

– A gyerekek különböző diagnózissal érkeznek hozzánk: autizmus, gyermekparalízis, fejlődési rendellenességek, beszédhiba, szorongás, tanulási és viselkedési zavarok, hiperaktivitás, stb. A szülők kétségbeesetten keresik a megoldást, vállalják az utazást is annak érdekében, hogy segítsenek gyermekük állapota javulásában. A lovak jelenléte, a lovaglás és a célirányos fejlesztések igen hatékonyak. Vannak gyerekek, akik nálunk kezdtek el járni és beszélni – magyarázza Margitics Erik és felesége, Ildikó, a Szelíd Lovasközpont vezetői.

Ildikó hozzáteszi, hogy a foglalkozások a szülők számára igencsak költségesek, főleg, ha hosszú távon és rendszeresen kell járni a lovardába. Ezért nagyon fontos a támogatás.

Az előző programban tíz alkalmat tudtak biztosítani ingyenesen harminc gyereknek, ami nagy segítség volt a családok számára.

– Minden szülő komolyan vette a foglalkozásokat és rendszeresen eljöttek. Ezt a programot szeretnénk folytatni – teszi hozzá Erik. A foglalkozások menetével kapcsolatban elmondja, hogy fontos momentuma az alkalmaknak a lovak csutakolása. Ez mindenképp része a gyógylovaglásnak azoknál a résztvevőknél, akik ezt a feladatot el tudják végezni. A bemelegítés után jönnek a fejlesztő, játékos gyakorlatok, melyek egyénre szabottak, a gyerekek képességeihez mértek. Ezek, természetesen, mind lóháton történnek, s megnyugtatják, ellazítják a kicsiket.

Ildikó kiemeli, hogy nagyon fontos a lelki oldala is ezeknek az alkalmaknak:

– Sokat beszélgetünk a szülőkkel, ami mentálhigiénés szempontból nagyon fontos. Az egyedülálló anyukák velünk tudják megbeszélni gondjaikat, találkoznak, és egymás közt is megosztják tapasztalataikat. Kialakul egy közösség, amely fontos szerepet játszik a családok életében.

A foglalkozásokat látogató egyik gyermek édesanyja elmondta, hogy 2016 januárjában kezdték el az akkor ötéves gyermekével – gyógyszeres kezelés mellett – a gyógylovaglást. Késleltetett pszicho-beszédfejlődés diagnózissal érkeztek a Lovasközpontba.

– Hol hallottatok a Szelíd Lovasközpontról és a fejlesztő foglalkozások lehetőségéről?

– Egy barátunktól hallottuk, hogy a lovakkal való közvetlen kapcsolat nagyon jó hatással van az ilyen jellegű problémákra, fejlődési zavarokra, mint ami nálunk is fennáll. Aztán nem sokkal később egy másik ismerősünk által hallottunk a Szelíd Lovasközpontról. Először a férjem kereste fel őket, és beíratta gyermekünket az első órára.

– Azóta is rendszeresen jártok a lovasközpontba. Milyen jellegű fejlődést tapasztaltatok ezalatt a négy év alatt?

– A gyermekem orvosi kezelésben részesül, ami pozitív eredményeket mutat. De ez a fejlődési folyamat a lovas foglalkozásokkal egybekötve lényegesen gyorsabb. Sokféle fejlődés tapasztalható. Ilyen például a kommunikációs képességek fejlődése, amit elsősorban a lovak váltottak ki. Mielőtt felszállna a lóra, lehetősége van lecsutakolni, részese lehet a nyergelésnek, a lovaglásra való összes előkészületnek. Mostanra már képes egyedül irányítani a lovat lépésben és ügetésben is. Ugyanígy az emberekkel, gyerekekkel való kapcsolata is sokat javult, bár még kissé felénk.

Fizikailag is sokkal fejlettebb, mint pár éve, sokat javult az egyensúlyérzéke, többet mozog, térdét behajlítva fut, amire korábban nem volt képes.

A beszéd fejlődésében tapasztaltuk a legnagyobb előrelépést. Négy évvel ezelőtt, a terápia kezdetén még csak néhány magánhangzót tudott kiejteni. Mostanra már rengeteg szót ismer és mond, önállóan fogalmaz meg véleményt, olvas, számol, iskolában tollbamondást ír, nagyon jó eredményekkel tanul. Most a kiejtésen dolgozunk, mert még kicsit hadarva beszél.

– Te magad hogyan éled meg, amikor ott vagy és figyelemmel kíséred a foglalkozások menetét?

– Nagyon jó érzéssel tölt el, amikor látom, hogy a gyermekemnek sikerélménye van. Ildikó és családja hatalmas türelemmel, kedvességgel és megértéssel vezetik a foglalkozásokat, amiért nagyon hálás vagyok. Annyira megszerettem az ottani légkört, a közösséget, a lovakat, hogy jómagam is elkezdtem lovagolni tanulni. Így most már én is részt veszek gyermekemmel együtt a foglalkozásokon.

Szimeonov Barbara

Kárpátalja.ma