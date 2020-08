Színjátszó szakkörrel indult a „GENIUS” nyári programsorozata

Színjátszó szakkörrel kezdődött a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány nyári programsorozata. Az augusztus 3-án induló szakkörnek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont.

Az alapítvány minden évben számos különböző tábort szervez. A 2019/2020-as tanévben azonban a járványügyi helyzet miatt bevezetett óvintézkedések nem engedélyezték a bentlakásos foglalkozásokat, a táborok megszervezését és megtartását. Ezért az alapítvány minden lehetőséget megragadva a táborok helyett szakkörök indítását kezdeményezte, melyek közül elsőként színjátszó szakkör indult.

A programot Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója nyitotta meg a főiskola udvarán található filagóriában. Örömét fejezte ki a szakkör megvalósításával kapcsolatban, és tájékoztatta a gyermekeket a járványügyi óvintézkedések szigorú betartásáról.

– Valljuk, hogy a tehetség sokszínű, a gyermekek különbözőek, s ehhez igazítva a táborok tematikája is más és más – nyilatkozta a Kárpátalja.mának Váradi Natália. – Idén ugyan szakkörökről beszélhetünk, s ezt mutatja a létszám is. Jelen körülmények között sajnos sokkal kevesebb gyermekkel tudunk foglalkozni, és a programok időtartama is jóval rövidebb. Délelőtt és délután 3-3 óra hosszú a foglalkozások ideje. Mindez a színjátszásra épül, ami azt jelenti, hogy nagy hangsúlyt kap a kommunikáció fejlesztése, a drámapedagógia, a színpadi mozgás, a szituációs játékok stb.

A résztvevőkkel két csoportban Gál Natália, a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház színésznője és Mónus Dóra, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszék Magyar Tanszéki Csoportjának oktatója és a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház segédszínésze foglalkozik.

A programra a színjátszás iránt érdeklődő 12–16 éves kor közötti fiatalok jelentkezhettek egy online adatlap kitöltésével 2020. július 24-ig. A szakkörre 21 fő nyújtotta be jelentkezését, akik közül 14-en éltek a lehetőséggel, és regisztráltak hétfő reggel.

A foglalkozásokat szinte teljes egészében a szabad levegőn tartjuk – mondta Váradi Natália. – Emellett figyelünk a távolság betartására, szorgalmazzuk a naponta többszöri kézfertőtlenítést és lázmérést. A foglalkozások idején pedig állandó orvosi felügyelet is van. Emellett minden gyermek kapott egy maszkot a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány logójával, melyet a szakkör idején kötelezően hordaniuk kell.

A program a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Bethlen Gábor Alap és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosság támogatásával jött létre.

