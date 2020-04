Távoktatás a Kisgejőci Egry Ferenc Oktatási-Nevelési Komplexumban

Ukrajna oktatási intézményei több mint két hete távoktatásra álltak át az országos karantén miatt. A kárpátaljai magyar iskolák távoktatási gyakorlatáról és tapasztalatairól szóló cikksorozatunkban ezúttal azt mutatjuk be, hogyan valósítja meg az online oktatást a Kisgejőci Egry Ferenc Oktatási-Nevelési Komplexum.

Az átállás első és alapvető kérdése valamennyi oktatási intézmény számára a távoktatás online felületének kiválasztása volt.

– Mikor sorra vettük, milyen utakat tudnánk járni, a Messenger-csoportok létrehozása tűnt a legkézenfekvőbb megoldásnak – mondja Bogáthy Eleonóra, a kisgejőci iskola igazgatója. Ám hamar beláttuk, hogy mind a tananyag átadása, mind a számonkérés nehézségekbe ütközne ennek az internetes csatornának a használata során. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség ajánlását követve végül a Google Classroom alkalmazás mellett döntöttünk, mely könnyen kezelhető és jól áttekinthető felületet nyújt az oktatáshoz.

Az alsós tanulókat és az óvodásokat a szülőkön keresztül regisztráltuk az alkalmazásban, a felsősöket pedig közvetlenül, személyes adataik által. Az osztályfőnökök segítettek e-mail-címet készíteni azoknak a tanulóknak, akik eddig nem használták a Google levelezési rendszerét.

A távoktatás hatékonyságával kapcsolatban az igazgató elmondta: az alsós osztályokban eredményesebb a módszer, mivel ott a szülők aktívabban vesznek részt a közös munkában és többet segítenek a gyerekeknek a tanulásban.

A felsősök esetében vannak szorgalmasabb és kevésbé igyekvő tanulók, de ez a hagyományos oktatásban is így volt.

A távoktatás hátránya, hogy plusz feladatokat ró a tanárokra, hiszen a felkészülés, a közvetett módon történő anyagátadás és online kapcsolattartás időigényesebb, mint a tantermi oktatás. A szülők számára úgyszintén megterhelést jelent a jelenlegi helyzet, hiszen most ők is a tanítás aktív részesévé váltak.

Bogáthy Eleonóra úgy véli, iskolájuk eddigi gyakorlata alapján elmondható, hogy a tanulók eredményesen bevonhatóak a közös munkába, a tananyag átadása zökkenőmentesen halad, ám a közvetlen, személyes oktatást semmiképp sem helyettesítheti az online módszer.

