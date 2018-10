9-szeres válogatott futballistát tiltottak ki Ukrajnából

Nem hogy nem futballozhat, de Ukrajnát is el kell hagynia Sándor Györgynek – a Videoton és az Újpest korábbi játékosának – és 13 társának a helyi szövetség és az állami szervek döntése értelmében.

A botrány akkor kezdődött, amikor a nyár elején Kárpátalja megnyerte a a FIFA által el nem ismert labdarúgó-szövetségek (COINFA) világbajnokságát, írta a csakfoci.hu. Az ukrán sportvezetők úgy találták, hogy ez egy szeparatista cselekedett, így eljárást kezdeményeztek a tornán résztvevők ellen.

A héten döntés is született, ennek megfelelően az ukrán futballszövetség verdiktje értelmében a júniusi tornán résztvevő 14 játékos soha többet nem futballozhat, illetve semmilyen sporthoz köthető tevékenységet nem folytathat ezek után Ukrajnában.

Így az a Sándor György sem, aki korábban a Videoton és az Újpest játékosaként a magyar NB I.-ben is szerepelt. Ami ennél is szigorúbban hangzik: a csapat útját szervezőket és a csapatban levő magyar állampolgárokat örökre kitiltják Ukrajna területéről.

Az indoklás szerint ez a döntés azért született, mert a COINFA-vb-n résztvevő játékosok és csapatvezetők rontották az Ukrán Labdarúgó Szövetség jó hírnevét.