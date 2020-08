A Fradi után a Vidi és a Honvéd is továbbjutott

Legyőzte a skót bajnok Celticet, így a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörébe jutott a magyar bajnok Ferencvárosi TC csapata. Szerhij Rebrov legénysége hatalmas bravúrt végrehajtva 2:1-re győzött idegenben a skót sztárcsapat ellen. Az Európa Liga első selejtezőkörében a MOL Fehérvár büntetőrúgásokkal jutott túl az ír Bohemians csapatán, a Puskás Akadémia 3:0-ra kikapott és kiesett a svéd Hammarby otthonában, a Budapest Honvéd pedig a hosszabbításban harcolta ki a továbbjutást finn ellenfele, az Inter Turku ellen.

A második selejtezőkör legerősebb csapatának tartott Celtic utoljára tizenöt évvel ezelőtt esett ki ilyen korán a BL-selejtezőből. A skótok 2012 óta minden évben bejutottak valamelyik európai kupa csoportkörébe, bár az Európa Ligában ez még összejöhet nekik, mivel a most kieső csapatok ott folytathatják szezonjukat.

A Ferencváros nagyon jól kezdte a mérkőzést és sikerült felvenni a hazaiak tempóját. Sigér Dávid gyönyörű bombagóljával már a hetedik percben megszerezte csapata számára a vezető találatot, miután Somalia fejelte elé a labdát. A skótok a félidő végére a kapu elé szegezték a Fradit, de nem sikerült egyenlíteniük, így 1:0-s ferencvárosi vezetéssel vonulhattak szünetre a csapatok. A második játékrész elején is szorított a Celtic, az 53. percben össze is jött az egyenlítés. Egy megpattanó lövés után Dibusz Dénes már tehetetlen volt (1:1). Ezután a skótok majdnem vezetést szereztek, de a felsőléc a magyar bajnokkal volt. A 75. percben egy kontra után Tokmac Nguen lépett ki és higgadtan, a kapus mellett a hálóba gurított (2:1). Az eredmény ezután már nem változott, a Celtic sem jutott el nagyobb helyzetig. A Ferencváros nyugodt és eredményes futballal megérdemelten jutott a következő körbe.

A Fradi lehetséges ellenfelei között szerepel a svájci Young Boys, a szerb Crvena Zvezda, a horvát Dinamo Zagreb, az azeri Quarabag és az izraeli Maccabi Tel-Aviv. A harmadik forduló sorsolását augusztus 31-én tartják, ahol az is kiderül, hogy idegenben vagy otthon lép-e pályára a Fradi.

A MOL Fehérvár nagy meglepetésre már a 22. percben hátrányba került esélytelenebbnek tartott ír ellenfelével szemben. A hazaiaknak a 37. percben sikerült egyenlíteniük a Fiola buktatásáért megítélt büntetőből, melyet Nikolics Nemanja értékesített. A székesfehérvári csapatnak több helyzete is akadt, de csak kapufáig jutottak el. A rendes játékidő után a kétszer tizenöt perces hosszabbítás is 1:1-es döntetlennel zárult, így büntetőpárbaj következhetett. A magyar csapat első tizenegyesét bár kihagyta Hodzic, a másik négy rúgó magabiztosan a kapuba lőtt, az írek pedig kétszer is hibáztak. A MOL Fehérvár így bejutott a második selejtezőkörbe.

A Fehérvárral ellentétben a Puskás Akadémiának nem sikerült a továbbjutás. A svéd Hammarby 3:0-ra legyőzte az NB III-as játékosokkal kiegészülő magyar csapatot. A Puskás Akadémia több játékosa is koronavírus fertőzésben szenved, ezért volt szükség a harmadosztályban szereplő játékosaik szerepeltetésére.

A Budapest Honvéd és az Inter Turku nem túl eseménydús mérkőzésén a 90. percig nem született találat, ekkor a csereként beálló Traore juttatta előnyhöz a hazaiakat. Egy perccel később a finneknek összejött az egyenlítés, a brazil Liliu lőtt Tujvel kapujába. A rendes játékidő után jöhetett a hosszabbítás. A 105. percben Traore került gólhelyzetbe, Hamalainen pedig menteni igyekezett, de helyette hatalmas öngólt lőtt saját kapujába. Az eredmény ezután már nem változott, így a Honvéd is bejutott a második selejtezőkörbe.

Bajnokok Ligája, 2. selejtezőkör:

Celtic Glasgow (skót) – Ferencvárosi TC 1:2

Young Boys (svájci) – Klaksvik (feröeri) 3:1

Dinamo Breszt (fehérorosz) – Sarajevo (bosnyák) 2:1

Legia Varsó (lengyel) – Omonia Nicosia (ciprusi) 0:0, hosszabbítás után 0:2

CFR Kolozsvár (romániai) – Dinamo Zagreb (horvát) 2:2, büntetők után 5:6

Ludogorec (bolgár) – Midtjylland (dán) 0:1

Lokomotív Zagreb (horvát) – Rapid Wien (osztrák) 0:1

Suduva (litván) – Maccabi Tel-Aviv 0:3

Quarabag (azeri) – Sheriff Tiraspol (moldáv) 2:1

Celje (szlovén) – Molde (norvég) 1:2

AZ Alkmaar (holland) – Plzen (cseh) 1:1, hosszabbítás után 3:1

Európa Liga, 1. selejtezőkör:

MOL Fehérvár – Bohemians (ír) 1:1, büntetőkkel: 4:2

Hammarby (svéd) – Puskás Akadémia 3:0

Budapest Honvéd – Inter Turku (finn) 1:1, h. u. 2:1

FH Hahnarfjordur (izlandi) – Dunaszerdahelyi AC (szlovákiai) 0:2

Petrocud (moldáv) – TSC Bácska Topolya (szerbiai) 0:2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma