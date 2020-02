A Kansas City nyerte a Super Bowlt

A Kansas City Chiefs nyerte a profi amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjét, az 54. Super Bowlt.

A Miamiban rendezett összecsapáson az Amerikai Főcsoport (AFC) bajnoka 31-20-ra győzte le a Nemzeti Főcsoport (NFC) legjobbját, a San Francisco 49ers együttesét. A Kansas City története második bajnoki címét szerezte, 1970 után, azaz ötven év elteltével ért újra a csúcsra.

54. Super Bowl:

Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers 31-20 (7-3, 3-7, 0-10, 21-0)

Miami, 64 767 néző

Az eddigi Super Bowlok győztesei:

1967: Green Bay Packers

1968: Green Bay Packers

1969: New York Jets

1970: Kansas City Chiefs

1971: Baltimore Colts

1972: Dallas Cowboys

1973: Miami Dolphins

1974: Miami Dolphins

1975: Pittsburgh Steelers

1976: Pittsburgh Steelers

1977: Oakland Raiders

1978: Dallas Cowboys

1979: Pittsburgh Steelers

1980: Pittsburgh Steelers

1981: Oakland Raiders

1982: San Francisco 49ers

1983: Washington Redskins

1984: Los Angeles Raiders

1985: San Francisco 49ers

1986: Chicago Bears

1987: New York Giants

1988: Washington Redskins

1989: San Francisco 49ers

1990: San Francisco 49ers

1991: New York Giants

1992: Washington Redskins

1993: Dallas Cowboys

1994: Dallas Cowboys

1995: San Francisco 49ers

1996: Dallas Cowboys

1997: Green Bay Packers

1998: Denver Broncos

1999: Denver Broncos

2000: St. Louis Rams

2001: Baltimore Ravens

2002: New England Patriots

2003: Tampa Bay Buccaneers

2004: New England Patriots

2005: New England Patriots

2006: Pittsburgh Steelers

2007: Indianapolis Colts

2008: New York Giants

2009 Pittsburgh Steelers

2010: New Orleans Saints

2011: Green Bay Packers

2012: New York Giants

2013: Baltimore Ravens

2014: Seattle Seahawks

2015: New England Patriots

2016: Denver Broncos

2017: New England Patriots

2018: Philadelphia Eagles

2019: New England Patriots

2020: Kansas City Chiefs