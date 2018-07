A nyár eddigi legnagyobb átigazolásai

Még világszerte javában dübörög a nyári átigazolási szezon, de már így is több topjátékos cserélt klubot, mint azt sokan várták. Elég csak megemlíteni az FC Barcelona legendáját, Andrés Iniestát, aki a japán Vissel Kobe labdarúgócsapat ajánlatát fogadta el, vagy az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo Torinóba igazolását.

De ne menjünk ennyire előre. Talán az évtized legszívszorítóbb búcsújának lehettünk szemtanúi, amikor Gianluigi Buffon 17 évnyi Torinóban töltött idő után bejelentette, hogy a szezon végeztével elhagyja a Juventus csapatát. Az egész világ meg volt arról győződve, hogy a 176-szoros olasz portás nem folytatja pályafutását, s 40 évesen szögre akasztja a stoplist, de ő másképp gondolta! Mindenki nagy meglepetésére egyéves szerződést kötött a francia bajnoki cím védőjével, a Paris Saint-Germainnel.

Szintén hosszú idő után távozott az Arsenal kispadjáról Arsène Wenger, aki 22 év alatt 823 bajnoki mérkőzésen irányította az ágyúsokat. Meghatározó figurája volt az angol labdarúgásnak, egyben sokak nagy kedvence. A helyére érkező Unai Emery nem sokáig tétlenkedett, hiszen azonnal nekilátott a csapata újjáépítésének. Legelső lépésként a Juventus svájci középhátvédjére, Stephan Lichtsteinerre csapott le, akinek lejárt a szerződése a zebráknál, így ingyen csatlakozott Emery csapatához. Ezt követően nem volt megállás. Nem sokkal később az ágyúsok bejelentették Bernd Leno leigazolását, akit 25 millió euró ellenében engedett el korábbi csapata, a Bayer Leverkusen. Továbbá megszerezték a Borussia Dortmund 29 éves görög középső védőjét, Szokrátisz Papasztathópuloszt, s a napokban bejelentették a 22 éves uruguayi válogatott, Lucas Torreira leigazolását is.

José Murinho labdarúgóedző az idei évben is mélyen a klubja zsebébe nyúlhat, s ezt ő nyugodt szívvel meg is teszi. Épp hogy megnyitotta kapuit a 2018-as év átigazolási időszaka, a Unitednél már kész tényként kezelték, hogy csatlakozik a klubhoz a Sahtar Donyeck brazil védekező középpályása, Fred. Nem is kellett sokat várni a hivatalos bejelentésre. A Manchester United még a világbajnokság elrajtolása előtt hivatalos közleményt adott ki, miszerint 52 millió euróért megszerezték a többszörös ukrán bajnok focistát. Fred mellett az FC Porto fiatal tehetségét, a portugál Diogo Dalotot szerezték meg a vörös ördögök. A rendkívül nagy tehetségnek tartott középhátvéd 22 millió euróba került az angol klubnak.

A Juventus csapata rég nem látott költekezésbe kezdett, s valljuk, be nem is teszik ezt rosszul. Az átigazolási szezon elején véglegesítették a Bayern München kötelékébe tartozó, de már egy éve kölcsönben Torinóban futballozó Douglas Costát, akiért nem kevesebb, mint 40 millió eurót fizettek a zebrák. De itt még közel sincs vége a történetnek. Érkezett ugyanis még az olasz hálóőr, Mattia Perin a Genoatól, Andrea Favalli az Ascolitól, Emre Can szerződése lejártával ingyen érkezett a Liverpooltól, 40 millióért a Valencia portugál jobbhátvédje, Joao Cancelo, s talán a nyár legnagyobb meglepetésére az ötszörös aranylabdás, Európa-bajnok Cristiano Ronaldo is beadta a derekát az „öreg hölgynek”.

Az FC Barcelona egyelőre nem kezdett nagy vásárlásba, mindössze a Grêmió fiatal irányító középpályása érkezett a katalánokhoz 31 millió euróért cserébe. A távozók között azonban ott van a kétszeres Európa- és egyszeres világbajnok középpályás Andrés Iniesta, aki 22 év elteltével távozik a gránátvörös kékektől. Iniesta szerződése lejárt a szezon végeztével, s úgy döntött, hogy a japán Vissel Kobe csapatában folytatja pályafutását. Azonban nem ő az egyetlen távozó a katalán keretből. Mindenki megdöbbenésére Paulinho kölcsönbe visszakerült korábbi együtteséhez, a kínai Kuangcsou Evergrande csapatához, ahonnan csupán egy éve igazolt az FC Barcelonához. Rajtuk kívül még az utóbbi időben sokat vándorló Gerárd Deulofeu hagyta el az egyesületet az angol Watford kedvéért.



Liverpool vörös oldalán nem sokáig bánkódtak a szurkolók Emre Can távozás miatt, ugyanis Jürgen Klopp két fantasztikus középpályással is pótolni tudta a német középpályást. Az első nyári szerzemény Naby Keïta volt, az RB Leipzig védekező középpályása, akivel még az előző szezonban megegyeztek az átigazolási feltételekről. Nem sokkal később érkezett a vörösökhöz az AS Monaco fiatal brazil játokosa, Fabinho nem kevesebb mint 40 millió euró ellenében.

Rendkívül izgalmas és fordulatokkal teli átigazolási szezonnak lehetünk tanúi az ide évben. Az átigazolási piac pörög, a játékosok óriási összegekért váltanak klubot, vagy épp szerződésük lejártával állnak tovább. Egy biztos, a transzferidőszaknak nincs vége, s mi kíváncsian várjuk, mit tartogat még számunkra.

File József

Kárpátalja.ma