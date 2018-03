A ráadásban csikarta ki a győzelmet a Dinamo

Két vendégsiker is született az ukrán országos élvonalbeli labdarúgó-bajnokság hét végén lejátszott 22. fordulójában, amelyben a listavezető Sahtart üldöző Dinamo Kijev kétszer is vert helyzetből egyenlített, majd a legvégén a győzelmet is kicsikarta a Zorja elleni párharcban.

A fővárosban megrendezett találkozón a Dinamo védelmében ezúttal nem volt ott a sárga lapjai miatt hiányzó Kádár Tamás, de rajta kívül még további öt játékost is nélkülöznie kellett Alekszandr Hackevics vezetőedzőnek sérülések és eltiltások miatt.

A gól nélküli első félidőt követően a 49. percben a munkácsi származású Haratin szerzett vezetést a vendégeknek, amit nem sokkal később Verbics egalizált, ám Iuri ismét a Zorját juttatta előnyhöz. A hajrában a nagy erővel rohamozó házigazdáknak sikerült fordítani: előbb az utóbbi öt tétmeccsen rendre betaláló Cihankov egyenlített a 77. percben, majd a 93. minutumban Kendzera állította be a 3-2-es végeredményt.

A listavezető Sahtar Donyeck különösebb erőfeszítések nélkül nyert 3-0-ra Lembergben, így továbbra is őrzi megnyugtató, hatpontos előnyét a tabella élén.

A Zirka Kropivnickij – FK Olekszandrija találkozót a pálya használhatatlansága miatt későbbi időpontra halasztották.

Eredmények: Dinamo Kijev–Zorja Luhanszk 3-2, Kárpáti Lviv–Sahtar Donyeck 0-3, Vorszkla Poltava–Csornomorec Odessza 2-1, FK Mariupol–Olimpik Donyeck 1-0, Sztal Kamenszkoje–Veresz Rovno 0-1.

A bajnoki tabellát a Sahtar vezeti 51 ponttal a 45 pontos Dinamo és 37 ponttal harmadik Vorszkla előtt.