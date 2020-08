Átigazolási hírek – negyedik rész

Az átigazolási ablak megnyitása óta rengeteg játékos hosszabbított szerződést csapatával, igazolt egy új klubhoz, vagy éppen vonult vissza. Nem volt ez másképpen az elmúlt egy hét folyamán sem, legendák távoztak és ifjú tehetségek váltottak a több játéklehetőség reményében.

Tottenham Hotspur

A Spurs vezetősége nagy valószínűséggel megtalálta a télen az Interhez távozó középpályás, Christian Eriksen utódját, ugyanis 15 millió euró ellenében megszerezték a Southampton dán válogatott középpályását, Pierre-Emile Hojbjerget.

A két klub között azonban nem ért véget ennyivel a játékosmozgás, mivel a „Szentek” 12 millió euróért szerződtettek a Tottenham 23 éves hátvédjét Kyle Walker-Peterst.

Southampton

A már fent említett „Szentek” igen aktívak voltak az elmúlt héten az átigazolási piacon. A Tottenham ifjú tehetségén kívül szerződtették még a Real Valladolid alapemberének számító 21 esztendős ghánai hátvédet, Mohammed Salusit is, akiért szintén 12 millió eurót fizettek ki. Salusi négy évre kötelezte el magát az angol klubhoz és évi 1,2 millió eurót keres majd.

Arsenal

Az ágyúsok robbantották talán az elmúlt hét legnagyobb átigazolási bombáját a szigetországon belül.

A piros-fehéreknek sikerült meggyőzniük a Chelsea mellőzött brazil szélsőjét Williant, hogy csatlakozzon a fővárosi alakulathoz. A 32 éves támadó, szerződése lejártával, ingyen érkezett az Arsenalhoz és három évre írt alá.

Stoke City

Az angol másodosztályban szereplő Stoke City hivatalosan is bejelentette, náluk folytatja a korábban a Chelsea alapemberének számító John Obi Mikel. A 89-szeres nigériai válogatott középpályás korábban megfordult Kínában és Törökországban is.

Villareal

A „sárga tengeralattjáró”-ként is becézett együttes, szerződése lejártával, szerződtette a Valencia csapatkapitányát, Dani Parejot. A „denevérek”-nél legendának számító középpályás 2011-ben szerződött a Valenciához, ahol összesen 383 mérkőzésen lépett pályára, melyeken 63 gólt és 62 előkészítést vállalt magára.

Parejon kívül a Villareal Francis Coquelint is megszerezte a Valenciától, akiért 13 millió euró körüli összeget fizettek ki.

SL Benfica

A portugál gárda igen csak nekilódult az átigazolásoknak az elmúlt héten. Ingyen szerződtették az Inter és az AS Roma által is csábított 33 éves belga védőt, Jan Vertonghent, megszereztek a Gremio 24 éves brazil csodagyerekét Éverton Soarest, valamint elhappolták a Freiburg német válogatott 24 éves labdarugóját, Luca Waldschmidtet is.

Real Sociedad

Mindenféle túlzás nélkül a spanyol alakulaté az idei átigazolási szezon egyik legnagyobb fogása.

A 2019/2020-as bajnoki évet a spanyol bajnokságban 6. helyen záró gárda, szerződésének lejártával, megszerezte a Manchester City középpályájának motorját, David Silvat.

Nagyon sokáig úgy tűnt, hogy a 34 éves világ- és Európa-bajnok játékos az olasz Lazio keretéhez csatlakozik majd, azonban az utolsó pillanatokban aláírt a Sociedad gárdájához.

A 125-szörös spanyol válogatott Silva tízéves manchesteri korszaka alatt összesen 436 mérkőzésen ölthette magára a kékek mezét, amelyeken 77 gólt lőtt és 140 gólpaszt osztott ki.

Nagy nevek, akik szögre akasztották a stoplist:

Stephan Lichtsteiner – 36 éves, utolsó csapata FC Augsburg;

Vincent Kompany – 34 éves, utolsó csapata RSC Anderlecht.

File József

Kárpátalja.ma