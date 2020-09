Bravúros győzelem Törökországban Szoboszlai bombagóljával

A magyar labdarúgó-válogatott Szoboszlai Dominik bombagóljával 1:0-s győzelmet aratott Törökországban a Nemzetek Ligája B divíziójának 1. csoportjában. A csoport másik mérkőzésén az oroszok 3:1-re verték Szerbia legjobbjait. A divízió 4. csoportjában szereplő ukrán válogatott Svájcot győzte le 2:1 arányban az Arena Lvivben.

Marco Rossi szövetségi kapitány csapata az első játékrészben jobban játszott esélyesebbnek tartott ellenfelénél, és több veszélyes helyzetet is kidolgozott a Szalai – Sallai – Holender – Szoboszlai alkotta támadósor. Előbb Szoboszlai Dominik, majd Holender Filip is lőtt egy kapufát. A második félidő már kiegyenlítettebb játékot hozott, a törököknek is akadtak helyzetei, de a hazai támadások nem jelentettek különösebb veszélyt Gulácsi kapujára. A Salzburg légiósa, Szoboszlai Dominik a 80. percben 33 méterről, szabadrúgásból talált be, így a magyar csapat megszakította az 1984 óta tartó nyeretlenségi sorozatukat Törökországban. A remek formában futballozó játékos 101 km/órás lövése a kapufáról pattant a hálóba, így nem csoda, hogy a török kapus nem érkezett reagálni a nem mindennapi bombára. Marco Rossi Schäfer András becserélésével újoncot is avatott, a Dunaszerdahely játékosa a ferencvárosi Sigér Dávidot váltotta a 60. percben.

A csoport másik meccsén az orosz csapat a 48. percben szerzett vezetést Szerbia ellen Dzjuba tizenegyes-góljával. A 69. percben a hazaiak megduplázták előnyüket: Karavajev lőtte ki a jobbfelső sarkot. A szerbek a 78. percben szépítettek Mitrovic révén, de Dzjuba a 81. percben egy hatalmas védelmi hibát követően beállította a 3:1-es végeredményt.

A B divízió 1. csoportjának második fordulóját vasárnap rendezik, a magyar válogatott 18 órától a szerbeket legyőző oroszokat fogadja a Puskás Arénában.

Az ukrán csapat Jarmolenko 14. és Zincsenko 68. percben szerzett góljaival 2:1-re legyőzte Svájcot, akik egyetlen találatukat a 41. percben szerezték Seferovic révén. Andrij Sevcsenko csapata legközelebb vasárnap lép pályára Spanyolországban. A spanyolok a 96. percben tudtak pontot menteni Németországban az 1:1-re végződő találkozón.

Nemzetek Ligája, 1. forduló:

A divízió:

4. csoport: Ukrajna – Svájc 2:1

Németország – Spanyolország 1:1

B divízió:

1. csoport: Törökország – Magyarország 0:1

Oroszország – Szerbia 3:1

4. csoport: Bulgária – Írország 1:1

Finnország – Wales 0:1

C divízió:

Szlovénia – Görögország 0:0

Moldova – Koszovó 1:1

D divízió:

Feröer-szigetek – Málta 3:2

Lettország – Andorra 0:0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma