Bronzérmes az ukrán páros szinkronúszásban

Az oroszok nyerték a szinkronúszók páros szabadprogram versenyét a dél-koreai Kvangdzsuban zajló vizes világbajnokságon csütörtökön.

A győztes kettősből Szvetlana Romasina már harmadik diadalát aratta ezen a vb-n, összességében pedig 21. vb-aranyérmét gyűjtötte be. A duó másik tagja, Szvetlana Kolesznyicsenko másodszor állhatott a dobogó legfelső fokára, ugyanis a párosok technikai küzdelmét is megnyerték együtt. Az ötszörös olimpiai bajnok, 29 éves Romasina szerdán az egyéni szabadprogramban is első lett.

Az oroszok közel két ponttal előzték meg a kínaiakat, a harmadik ukránok lemaradása már majdnem 3,5 pont volt.

szinkronúszás, páros szabadprogram, világbajnok:

1. Szvetlana Romasina, Szvetlana Kolesznyicsenko (Oroszország) 97,5000 pont

2. Huang Hszüe-csen, Szun Ven-jen (Kína) 95,7667

3. Marta Fiedina, Anasztaszija Szavcsuk (Ukrajna) 94,1000