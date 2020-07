Coates: egyszerű és biztonságos olimpiát kell rendezni

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) koordinációs testületének ausztrál elnöke megismételte, hogy a jövő évre halasztott tokiói játékokat egyszerűsített formában kell megrendezni, elsődleges szempontnak pedig a versenyzők egészségét és biztonságát kell tekinteni.

“A jó hír az, hogy mind a 42 helyszín továbbra is rendelkezésre áll, és a versenyprogram is változatlan” – írta a sydneyi Daily Telegraph-ban pénteken John Coates, aki ugyanakkor hangsúlyozta, a halasztásból eredő költségnövekedést a lehetőségekhez mérten csökkentik, és fontos az egyszerűsítés is, hogy a lebonyolítás hatékony és biztonságos legyen, s a fenntarthatóságot szem előtt tartva valósuljon meg.

“Egy évvel a rajt előtt nincs világos kép arról, hogyan is fog kinézni az olimpia. A koronavírus-helyzet folyamatosan változik ott helyben és világszerte egyaránt” – folytatta.

Coates szerint nem egyszerű megfelelő intézkedéseket hozni a járvány lassítására-visszaszorítására, ugyanakkor üdvözölte a japán kormány, a tokiói kormányzóság és a szervezőbizottság ez irányú elkötelezettségét.

“A NOB és a japán partnerei minden rendelkezésükre álló eszközzel azon lesznek, hogy ne csupán megrendezzék jövőre az olimpiát, hanem a sportolók érdekeit minden tervezésnél előre vegyék” – mondta. Coates kiemelte, az a cél, hogy a versenyzők olyannak éljék meg olimpiai pillanataikat, amilyennek megálmodták, ehhez viszont biztonságos környezetet kell kialakítani.

A NOB-alelnökként és az ausztrál ötkarikás testület vezetőjeként is tevékenykedő sportvezető inspirálónak nevezte azt, ahogyan hazája sportolói viszonyultak a játékok halasztásához.

“Az összes versenyzőnek, aki szívében tokiói álmot dédelgetett, át kellett alakítani a játékokra vonatkozó tervét, … figyelemre méltó rugalmasságról tettek tanúbizonyságot a kiigazítás tekintetében” – írta.

A márciusban elhalasztott olimpia hivatalos megnyitója pénteken (ma) lett volna. Jövőre egy nappal korábban, július 23-án kerül sor a ceremóniára.