De Gea bravúrjai hoztak fényt az MU-nak a sevillai éjszakában

A játék képe alapján kijelenthető, a Manchester United elérte célját, gól nélküli döntetlent ért el a Sevilla vendégeként a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén.

A Sevilla – amely eddig sosem jutott be a legjobb nyolc közé a BL-ben – alakított ki több helyzetet, az első játékrész hajrájában egy perc alatt kétszer is hatalmasat bravúrral mentett a manchesteriek kapusa, David de Gea, előbb Steven N’Zonzi, majd Luis Muriel fejesénél. Utóbbi igazi világklasszis alakítás volt.

A szünet után is a Sevilla irányított, az angol együttes jobbára arra fordította energiáját, hogy ne kapjon gólt, és helyzetbe is csak elvétve került. Jose Mourinho, a vendégek portugál vezetőedzője a hajrában cserékkel próbálta meg felrázni csapatát, ám az MU így is csak egy szabálytalan gólig jutott: Romelu Lukaku hiába lőtt a hazaiak hálójába, előtte kézzel vette le a labdát, így a játékvezető érvénytelenítette a találatot.

A Sevillának ez volt a 19. hazai BL-meccse, de az első olyan, amelyen nem lőtt gólt.

Ez nagyban köszönhető De Geának, aki nyolc védést mutatott be a kilencven perc során. A United színeiben ilyenre csak egyszer volt példa, a 2011-es döntőben a Barcelona ellen Edwin van der Sartól.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések:

Sevilla (spanyol)-Manchester United (angol) 0-0

a másik szerdai mérkőzésen:

Sahtar Donyeck (ukrán)-AS Roma (olasz) 2-1 (0-1)

A visszavágókat március 13-án, kedden rendezik.