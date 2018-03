Egy egészségesebb világért! – Maraton Nagypaládon

Egy egészségesebb világért! címmel szervezett maratont a Nagypaládi Polgármesteri Hivatal március 17-én. A verseny 12 órakor kezdődött hatvan versenyző részvételével.

A versenytáv (6,5, valamint tíz kilométer) lefutása után Sipos József, tiszaújlaki és tiszakeresztúri lelkipásztor, a KRISZ elnöke tartott rövid áhítatot Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írt első leveléből (9:26): „Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél”. A lelkész a versenyt az élethez hasonlította. Az élet is egy előttünk álló út, s mint ahogy verseny közben, az életünk útján haladva is fel kell tennünk magunknak a kérdést: Jó-e az irány, amerre haladok?, Mi vagy ki szükséges ahhoz, hogy célba érjek? Van-e olyan táplálékom, amit ha magamhoz veszek, megerősít?

A díjak átadása előtt Biró Vencel, Nagypalád polgármestere megköszönte a támogatók felajánlásait, a szervezők munkáját és a versenyzők részvételét. Elmondta, hogy a maratonra a Nagyszőlősi és Beregszászi járásokon kívül Ungvárról és Husztról is érkeztek nagyrészt ukrán nemzetiségű résztvevők, ami azt is bizonyítja, hogy Kárpátalján békesség van, a magyarok és az ukránok nem ellenségek, hanem testvérek. A díjátadón részt vett és szót kapott Dánics Éva, a Nagyszőlősi Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnökhelyettese és az UMDSZ Nagyszőlősi Járási Szervezetének alelnöke. Dánics Éva örömét fejezte ki a megrendezett eseményért és a futópályaként is használható nagypaládi utakért.

A hatvan versenyző öt kategóriában mérettetett meg.

Az első kategória (14–18 éves fiúk) helyezettjei és nyereményeik:

1. hely – Selej Pál Erik (kerékpár);

2. hely – Kincses István Levente (gördeszka) és Biró Attila (KRISZ ifjúsági hétvégén való ingyenes részvétel);

3. hely – Zvárics Norbert (KRISZ ifjúsági hétvégén való ingyenes részvétel).

A második kategória (19–35 éves férfiak) helyezettjei és nyereményeik:

1. hely – Tüzes Zsolt (laptop);

2. hely – Dmitruk Olekszandr (MP3-lejátszó);

3. hely – Bodnár Béla (focilabda).

A harmadik kategória (36–100 éves férfiak) helyezettjei és nyereményeik:

1. hely – Répási István (plazma tévé);

2. hely – Tar László (kétszemélyes vacsora a Hangulat étteremben);

3. hely – Mondics Attila (kétszemélyes vacsora a Hangulat étteremben);

4. hely – Szemák Zsolt (a Maxi üzletház 500 UAH értékű vásárlási utalványa).

(A harmadik kategórián belüli díjazás figyelmetlenség miatt némi kellemetlenséget vont maga után, ami miatt a szervezők ezúton is a díjazottak elnézését kérik.)

A negyedik kategória (lány és nő versenyzők) helyezettjei és nyereményeik:

1. hely – Bázin Irénke (villanysütő);

2. hely – Biró Szabina (robotgép);

3. hely – Kukri Natália (tányérkészlet).

Az első négy kategória helyezettjeit az értékes ajándékokon túl oklevéllel és éremmel is jutalmazták.

Az ötödik kategóriában azok a résztvevők indultak, akik professzionális szinten űzik ezt a sportot. E kategória helyezettjei egy-egy oklevéllel és éremmel gazdagodtak:

1. hely – Klim Pavlo;

2. hely – Pavlenko Pavlo;

3. hely – Pjatakov Olekszandr.

A verseny legfiatalabb résztvevője díjat az ötéves nagypaládi László Kornél kapta.

A délutánt a Laudis band fellépése tette még változatosabbá. A szervezők szeretetvendégséggel: szendviccsel, süteménnyel és bográcsgulyással kedveskedtek a résztvevőknek.

Az alkalom támogatói az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ), a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) és annak Tisza–Borzsa Közi Alapszervezete (TiBorKA), Turda Zsolt magánvállalkozó, Kenéz Farmergazdaság, Maxi üzletház, Nagypaládi Vadásztársaság, Kárpát Pack Kft., a nagymuzsalyi Hangulat étterem, Gazdag Mihály légifelvétel voltak.

Héder Zsuzsanna

Kárpátalja.ma