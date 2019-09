Élő tv-sportközvetítések – Csütörtök, péntek

A csütörtöki és pénteki élő sportközvetítések:

szeptember 5., csütörtök:

M4 Sport

9.45: Kosárlabda, férfi világbajnokság, Kína, csoportkör, Brazília-Montenegró

14.15: Kosárlabda, férfi világbajnokság, Kína, csoportkör, Egyesült Államok-Japán

20.30: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Podgorica, Montenegró-Magyarország

Sport 1

17.45: Labdarúgás, Európa-bajnoki selejtező, Örményország-Olaszország

20.30: Labdarúgás, Európa-bajnoki selejtező, Románia-Spanyolország

Sport 2

20.30: Labdarúgás, Európa-bajnoki selejtező, Írország-Svájc

Eurosport 1

15.00: Kerékpár, Vuelta a Espana, 12. szakasz

18.05: Tenisz, US Open, páros elődöntők

szeptember 6., péntek:

M4 Sport

10.45 és 14.45: Forma-1, Olasz Nagydíj, 1. és 2. szabadedzés

16.30 és 18.15: Öttusa, világbajnokság, Budapest, női egyéni döntő, lovaglás és kombinált szám

Sport 1

17.45: Labdarúgás, Európa-bajnoki selejtező, Észtország-Fehéroroszország

20.30: Labdarúgás, Európa-bajnoki selejtező, Németország-Hollandia

Sport 2

2.00: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Chicago Bears-Green Bay Packers

17.45: Labdarúgás, Európa-bajnoki selejtező, Ciprus-Kazahsztán

20.30: Labdarúgás, Európa-bajnoki selejtező, Szlovákia-Horvátország

Eurosport 1

0.50: Tenisz, US Open, női elődöntők

9.55: Asztalitenisz, csapat Európa-bajnokság, Franciaország

15.00: Kerékpár, Vuelta a Espana, 13. szakasz

18.05: Tenisz, US Open, férfi páros döntő

22.00: Tenisz, US Open, férfi elődöntő

Eurosport 2

13.00: Asztalitenisz, csapat Európa-bajnokság, Franciaország